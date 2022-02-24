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Путин пообещал незамедлительный ответ на попытки помешать РФ

24 февраля 2022, 09:45  •  82 • Политика
Россия незамедлительно ответит на любые попытки помешать ей, что приведет к серьезным последствиям. Москва готова к любому развитию событий, заявил в четверг, 24 февраля, в экстренном обращении к гражданам российский президент Владимир Путин. Трансляция велась на YouTube-канале «Россия 24».
В основе политики РФ — свобода, этим правом должны пользоваться все, в том числе жители Украины, считает российский лидер.
Он подчеркнул, что действия РФ связаны не с ущемлением интересов Украины, а с защитой самой себя от «тех, кто взял Украину в заложники».
Ни у кого не должно быть сомнения, что прямое нападение на Россию приведет к разгрому и ужасным последствиям для потенциального агрессора, уточнил президент.
«Что касается военной сферы, то современная Россия даже после развала СССР и утраты значительной части ядерного потенциала является сегодня одной из самых мощных ядерных держав. И более того, обладает определенными преимуществами в ряде новейших видов вооружения. В этой связи ни у кого не должно быть сомнения, что прямое нападение на Россию приведет к разгрому и ужасным последствиям для потенциального агрессора», — отметил он.
Судьба России в надежных руках ее народа, а значит, цели будут достигнуты, безопасность страны гарантирована, подытожил Путин.
«Именно сила и готовность к борьбе лежат в основе независимости и суверенитета, являются тем необходимым фундаментом, на котором только и можно строить свое будущее», — отметил российский лидер.
Накануне, 23 февраля, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об обращении глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника к российскому президенту Владимиру Путину с просьбой оказать помощь в отражении участившейся агрессии украинских силовиков для предотвращения гуманитарной катастрофы и жертв среди мирного населения.
Как подчеркнул представитель российского лидера, соответствующее обращение было сделано на основании статей 3 и 4 договоров о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Россией и республиками, которые были подписаны 21 февраля по итогу признания Путиным независимости ДНР и ЛНР.
Обстановка на линии соприкосновения в Донбассе обострилась 17 февраля. В Донецкой и Луганской народных республиках сообщили об интенсивных обстрелах со стороны украинских силовиков, в том числе из тяжелого вооружения. Республики объявили всеобщую мобилизацию и эвакуацию мирных жителей на территорию России.
Владимир Путин охарактеризовал обстрелы Вооруженными силами Украины территорий Донбасса как геноцид в отношении населения регионов. 18 февраля аналогичное мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив непотребное отношение Киева к жителям Донбасса, если они «разделяют культуру другой страны», которое можно наблюдать на протяжении семи лет.
С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.
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