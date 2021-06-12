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Путин пообещал найти и наказать организаторов политических преступлений
12 июня 2021, 07:55 • 168 • Политика
В рамках общения с американскими журналистами президент России Владимир Путин пообещал, что правоохранительные органы продолжат искать и наказывать организаторов громких политических преступлений.
Правоохранительные органы России продолжат разыскивать преступников, причастных к громким политическим убийствам. Об этом глава государства Владимир Путин заявил в интервью телеканалу NBC, которое он дал в преддверии встречи с президентом США Джо Байденом.
Путин упомянул про смерть журналистки Анны Политковской, юриста Сергея Магнитского и политика Бориса Немцова. Он подчеркнул, что правоохранители нашли преступников, а некоторые уже получили тюремные сроки.
"Мы готовы продолжить работу в данном направлении", - подчеркнул президент.
Как ранее сообщил сайту 360tv.ru политолог Андрей Кортунов, в рамках саммита 16 июня президент России Владимир Путин и глава США Джо Байден обсудят традиционную повестку дня.
В первый блок вопросов должны войти контроль за вооружением и стратегическая стабильность. Второй блок посвятят региональным кризисам.
Особняком стоят проблемы Украины и Белоруссии. Кортунов считает, что у Москвы и Вашингтона разные взгляды по данным вопросам, поэтому не стоит рассчитывать на договорённости по всем пунктам.
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