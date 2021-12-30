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Путин пообещал нарастить поставки газа в Европу после запуска «Северного потока – 2»

30 декабря 2021, 11:50  •  148 • Аналитика
По словам президента РФ Владимира Путина, запуск «Северного потока – 2» поможет стабилизировать цены на газ в Европе, столкнувшейся с энергетическим кризисом из-за рекордного подорожания голубого топлива.
Глава РФ Владимир Путин в ходе состоявшегося накануне совещания, посвящённого отопительному сезону, пообещал увеличить поставки газа европейским партнёрам после того, как будет принято решение о запуске «Северного потока – 2». Его слова приводит ТАСС.
«Как только они примут решение о начале работы [газопровода], в Европу сразу начнут поступать большие объёмы, дополнительные объёмы российского газа», – сказал глава государства, напомнив, что речь идёт о 55 млрд кубометров в год.
Президент добавил, что «сейчас, с учётом непростой ситуации у наших зарубежных партнёров, у России есть возможность наращивать экспорт газа».
Кроме того, Путин высказал мнение, что благодаря запуску «Северного потока – 2» произойдёт стабилизация цен на газ в Европе, которая столкнулась с энергетическим кризисом в связи с рекордным подорожанием топлива.
На том же совещании глава компании «Газпром» Алексей Миллер заявил, что «СП-2» полностью готов к вводу в эксплуатацию, 29 декабря завершилось заполнение 2-й нитки газом.
Накануне зампред российского правительства Александр Новак озвучил максимальный срок, в который будет проведена сертификация трубопровода. По его словам, это конец первой половины будущего года. При этом он заметил, что если европейские коллеги пожелают, то поставки по газопроводу могут начаться и в более ранние сроки.
Новак выразил уверенность, что сорвать реализацию проекта уже невозможно. При этом он отметил, что прежде слышал множество заявлений о том, что «Северный поток – 2» не будет достроен, тем не менее его сооружение было доведено до конца.
В то же время в минувшую среду немецкий регулятор сообщил об отсутствии подвижек в ситуации с сертификацией газопровода. В Федеральном сетевом агентстве ФРГ напомнили, что его глава Йохен Хоманн ранее заявил, что в первом полугодии 2022-го решения по поводу сертификации не ждёт.
При этом в новом правительстве Германии нет согласия по вопросу запуска «Северного потока – 2». Ранее на этой неделе глава внешнеполитического ведомства ФРГ Анналена Бербок заявила, что газопровод играет большую геостратегическую роль, поэтому его нельзя считать частным коммерческим проектом. Так она выразила несогласие с позицией канцлера Германии Олафа Шольца, который ранее выразил мнение, что «Северный поток – 2» – это коммерческий проект, в реализацию которого были вложены частные инвестиции, поэтому его сертификация не должна иметь политического подтекста.

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