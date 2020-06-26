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Путин пообещал наградить тех, кто отдал жизни в борьбе с коронавирусом

26 июня 2020, 18:25  •  37 • В России

- Мы проанализируем все, что было сделано в эти сложные и в полном смысле этого слова тяжелые недели и месяцы, и, конечно, отметим всех людей, которые внесли существенный вклад в борьбу с эпидемией, - пообещал Владимир Путин на встрече с участниками общероссийской акции «Мы вместе».

Волонтеры рассказали главе государства о своей коллеге Светлане Анурьевой из села Карсун Ульяновской области, которая боролась с раком, но продолжала работать и умерла.

- А уж те, кто отдали свою жизнь в ходе этой борьбы, само собой разумеется. Обязательно! - добавил Путин.

Среди участников встречи были такие разные люди, как питерские пенсионеры, собиравшие во время пандемии деньги для пострадавших, и летчик, Герой России Дамир Юсупов, вывозивший застрявших в других странах россиян.

- Все важно, все представляет огромное значение для нашего общества, - подчеркнул Путин. - То, что есть такие люди, как вы, которые берутся за исполнение этих без всякого преувеличения общегосударственных задач, чрезвычайно важно.

Президенту рассказали о конкретных проектах, которыми намерены заниматься участники акции после окончания пандемии, и он обещал им поддержку.

- Насколько я знаю, штабы акции «Мы вместе» не расходятся. Хорошо вас понимаю, - сказал глава государства. - Когда есть сплочённая команда единомышленников, опыт работы в сложных условиях, хочется браться за новые задачи, вновь и вновь испытывать настоящую радость от того, что помогаешь другим.

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