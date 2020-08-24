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Путин пообещал наградить ростовских аграриев за качественный урожай
24 августа 2020, 21:30 • 122 • Политика
Президент России Владимир Путин 24 августа на встрече с губернатором Ростовской области Василием Голубевым пообещал наградить аграриев региона за урожай зерновых хорошего качества.
Голубев рассказал, что ростовские аграрии собрали 11,681 млн т зерновых при урожайности 35 центнеров с гектара. Таким образом, им удалось добиться показателя сбора в 95% продовольственного зерна. По словам главы региона, селяне никогда не добивались урожая такого качества.
«Я видел ваше предложение наградить селян, которые достигли таких хороших результатов. Конечно, мы это сделаем. Я хочу их поздравить с этим результатом», — сказал Путин.
В начале августа уже сообщалось, о том что аграрии Ростовской области, несмотря на неблагоприятную погоду, собрали рекордный урожай ранних зерновых. В списке лидеров оказались Зимовниковский, Зерноградский и Сальский районы.
Министерство сельского хозяйства России в июне обсуждало вопрос о создании стабфонда зерна, чтобы обеспечить население дешевым хлебом «в периоды нестабильности», пишет «Газета.ру».
В мае Путин на совещании по ситуации в сельском хозяйстве и пищевой промышленности поддержал предложение об увеличении объема поддержки аграриев на 4,5 млрд рублей.
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