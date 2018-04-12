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Путин пообещал космонавтам полет на Луну
12 апреля 2018, 19:39 • 59 • В России
- Он что, настоящий? - был главный вопрос у всех, кто на входе в павильон "Космос" на ВДНХ видел обгорелый двухметровый шар.
Поверить, что в этом маленьком устройстве Юрий Гагарин возвращался на Землю после первого в истории человечества космического полета, было трудно, если вообще возможно.
Показалось, что даже Владимир Путин, приехав посмотреть на отреставрированный павильон и развернутую здесь экспозицию "Космонавтика и авиация", тоже воскликнул эти слова. Во всяком случае Сергей Собянин долго что-то объяснял президенту, показывая фотографию за фотографией. И в конце концов, видимо, убедил - спускаемый аппарат был настоящий.
Сбоку на нем было даже выцарапано что-то похожее на какую-то неразборчивую надпись.
- Вряд ли это сделал Гагарин, - развел руками экскурсовод. - Возможно, кто-то из местных жителей, пришедших к месту падения аппарата.
Путин тем временем пошел осматривать огромный павильон. Посмотрел на застывший в лунном пейзаже луноход, оказавшийся неожиданно большим - размером с "хаммер", перекинулся несколькими словами с детьми, занимавшимися в технополисе "Кулибин", прошел под свисавшим прямо с потолка макетом ядра кометы Чюрова-Герасименко. Впрочем, в "Космосе" чего только с потолка не свисает - вплоть до настоящих орбитальных станций и космического корабля "Буран" в разрезе. Не очень понятно даже - куда нужно смотреть, то ли вверх на станцию, то ли вниз, где на одном из стендов лежит, например, свитер космонавта с надписью "Салют", хорошо знакомый всем по фильму "Салют-7".
Путин пообещал космонавтам полет на ЛунуФото: REUTERS
Путин остановился возле симулятора летательного аппарата и забрался внутрь - с помощью джойстика управления довольно быстро осуществил "стыковку" с модулем орбитальной станции.
На втором этаже, среди космических скафандров главу государства ждали космонавты - бывшие и действующие. Путин всем пожал руки, а Валентину Терешкову даже расцеловал.
- Хочу вас поздравить с праздником – тех, кто сейчас работает, и ветеранов, - сказал он. - Несмотря на известный период сложностей, мы постепенно разворачиваем и разворачиваем эту важнейшую деятельность. Вы знаете, у нас новый космодром создан.
- Да мы там были, - не выдержала Терешкова. - Мы рады, что космонавтика получает большую поддержку.
- Целый город там будет расти постепенно, - заверил ее Путин. - Но дело даже не только в площадке, во всяком случае, я рассчитываю на то, что будет новый высокотехнологичный кластер создаваться на Дальнем Востоке.
Терешкова вновь заговорила о "дорожке на Луну".
- Подписан указ о создании сверхтяжелой ракеты, которая будет предназначена для работы в дальнем космосе, - подтвердил президент. - Сначала на окололунной орбите, затем для доставки грузов на Луну, чтобы там станцию создавать, потом для пилотируемых полетов. Мы и геостанционарную орбиту будем осваивать, и лунную, и в марсианских программах будем принимать участие. Слава богу, эту сферу деятельности не затрагивает политика, потому что это важно для всего человечества.
- Но летают они на наших кораблях, - заметила Терешкова уже скорее не как космонавт, а как депутат парламента.
Президент приехал в отреставрированный павильон "Космос"Фото: REUTERS
- Летают на наших, но эта та сфера деятельности, которая объединяет, - сказал Путин.
- Судя по вашим словам мы полетим на Луну? - космонавт Анна Кикина, которая, похоже, сама была бы не против такой перспективы.
- Программа рассчитана до 2030 года, уже заканчивается работа над созданием корабля "Федерация" и началась работа по сверхтяжелой ракете, которая должна быть использована для работы по Луне, - ответил президент. - Так что, здесь сомнений нет, будем активно работать, будем эту программу осуществлять. Облеты, станция, а потом уже модули на самой Луне. А вы на Луну хотите?
- На Марс! - не сбавила своих амбиций Терешкова. - Мы договаривались с Сергеем Королевым.
- Где-то здесь когда-то саженцы продавали для высадки на Марсе, - оглянулся по сторонам Путин. - Лучше стало, чем раньше. Современней! Мы не собираемся ничего ломать в международных программах, выходить из этих программ, мы намерены закончить. У нас там ведь партнеры и по Луне, и, потом, по изучению Марса, там Соединенные Штаты, Канада, Япония, Евросоюз. Все эти планы будем реализовывать, они интересные, нужные.
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