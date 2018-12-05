Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В СБУ обвинили УПЦ в разжигании религиозной розни
Россия повышает возможности ядерных сил из-за действий США
«Риторика обезумевшего доктора»: Захарова сравнила угрозы США за Керчь с «хирург...
Словакия «прогнулась» под Госдеп: Российского дипломата выслали после саммита НА...
Главная / В России

Путин пообещал исполнить мечты пяти тяжело больных детей

05 декабря 2018, 19:40  •  72 • В России

Больше всех на церемонии вручения премии "Доброволец России" не повезло мальчику, который стоял на сцене рядом с Путиным. Улучив момент в самом конце, он подошел к президенту и попросил его о селфи. Путин не отказался, но пока мальчик несколько секунд копался в своем телефоне, момент был упущен самым фатальным образом. Тут же подбежали еще несколько человек с телефонами, вокруг вырос лес и рук и селфи вышло так себе.

Утешение было разве что в том, что это был единственный расстроенный ребенок в этот день во Дворце спорта ЦСКА.

Форум собрал представителей волонтерских организаций со всей России.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Мне очень приятно обратиться к вам именно с такими словами: «Дорогие друзья!» Потому что очень многие хотели бы иметь в кругу своих друзей таких людей, как вы, - обратился Путин к собравшимся в зале волонтерам со всего мира. - Вы, помогая людям, совершаете очень важную вещь. Когда люди на вас смотрят, они берут с вас не только пример, но возникает, извините, как в народе говорят, чувство «надёги» за то, что у нас происходит, надёжности нашего общества. Это делает наше общество не только более добрым, это делает всех нас более сбалансированными и устойчивыми к внутренним и к внешним шокам.

Президент наградил победителя в номинации «Волонтёр года» - им стал Антон Коротченко из Смоленской области, автор проекта «Здоровое село».

- Это победа не только моя – это победа большой команды, благодаря которой я сейчас стою на этой сцене, - скромно ответил Антон.

Волонтером года стал Антон Коротченко из Смоленской области.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Владимир Путин: Я не хочу участвовать в избирательной кампании Порошенко. И не буду!

- Поздравляя вас всех с вашими личными результатами, хочу задать риторический, наверное, вопрос: будем продолжать доброе дело? - спросил зал Путин.

Зал дружно ответил "да!", но вопрос оказался вполне конкретным.

Осматривая стенды благотворительных проектов, президент подошел к волонтерам проекта "Мечтай со мной", исполняющего желания тяжело больных детей. На стенде были письма с желаниями, их мог взять любой участник, чтобы воплотить в жизнь.

Путин забрал все пять оставшихся.

Мальчика, мечтающего снять ролик о самолете президента, он пообещал познакомить с летчиками специального летного отряда "Россия" и показать свой самолет. Мальчика, который хочет посмотреть на Питер сверху, пообещал покатать на вертолете. Девочке, мечтающей взглянуть на мир кино изнутри, была обещана экскурсия по "Мосфильму" с Кареном Шахназаровым и Никитой Михалковым, а девочке, захотевшей взять интервью у интересного человека, - визит на телеканал Russia today.

- Очень трогательная вещь, неожиданная для меня, - сказал Путин про желание мальчика пожать ему руку.

И решил поговорить с врачами - если они разрешат, пригласить его в Москву на новогодние праздники.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
72
Источник
Похожие новости
05 декабря 2018, 19:40
В чем сила Путина: как в Европе пытаются объяснить успехи Москвы
04 декабря 2018, 17:39
Порошенко подшофе запустил поезд
05 декабря 2018, 00:09
С томосом и автокефалией Порошенко и Украину обвели вокруг пальца

05 декабря 2018, 13:09
Въезд на Украину для россиян: как посещать незалежную после новых запретов
04 декабря 2018, 17:39
Путину рассказали о первом переходе на «цифру»: Тверская область начала тестировать новый телесигнал
05 декабря 2018, 16:24
Порошенко объявил дату «Объединительного собора» новой конфессии на Украине
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
28 ноября 2018, 18:39
Броня крепка?: Рубку украинского катера «Бердянск» во время обстрела прошил один из снарядов
05 декабря 2018, 05:09
В 2019 году случится война между Россией и Турцией - озвучено пророчество афонского старца
02 декабря 2018, 02:24
Зарубежные лидеры не смогли возразить Путину в ответ на хронологию инцидента под Керчью
05 декабря 2018, 00:09
С томосом и автокефалией Порошенко и Украину обвели вокруг пальца
30 ноября 2018, 01:39
«А был ли самолет? Израиль молчит»: Сирия отчиталась об отражении лишь ракетной атаки
29 ноября 2018, 09:24
Трамп задал Киеву неудобный вопрос про провокацию в Керченском проливе
28 ноября 2018, 20:24
Украинский политик на чистом русском в прямом эфире разложил по полочкам провокацию в Керченском проливе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.