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Путин пообещал дать рекомендации будущему главе государства в надлежащее время

30 июня 2021, 17:50  •  91 • Политика
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии в среду, 30 июня, заявил, что в надлежащее время даст рекомендации будущему главе государства.
«Конечно, подойдет время, и я, надеюсь, смогу сказать о том, что такой-то или такой-то человек, по моему мнению, достоин того, чтобы возглавить такую замечательную страну, как наша родина — Россия», — сказал Путин.
Таким образом он ответил на вопрос о том, возможна ли в настоящее время передача власти по примеру бывшего президента России Бориса Ельцина, который «добровольно передал власть» Путину. Также у президента спросили, есть ли на данный момент в его команде человек, которому он бы мог «передать власть без всяких сомнений».
Путин подчеркнул, что Ельцин не «передавал ему власть», он стал исполняющим обязанности главы государства по закону в качестве премьера.
«Что касается того человека, который мог бы возглавить страну, то, с одной стороны, говорят, что свято место пусто не бывает и незаменимых людей нет. С другой стороны, конечно, моя ответственность заключается в том, чтобы дать рекомендации тем людям, которые будут претендовать на должность президента», — добавил глава государства.
Путин также подчеркнул, что решение о главе государства всегда за гражданами России, которые осуществляют свое право выбора с помощью прямого тайного голосования. «И вот такой путь и только такой путь возможен», — отметил он.
14 июня Путин в интервью телеканалу NBC заявил, что полностью связал всю свою судьбу с судьбой страны и ждет того же от своего преемника. Он также выразил уверенность в том, что после его ухода с поста президента в России ничего не обрушится.
Путин напомнил, что в 2000 году страна «балансировала на грани сохранения своего суверенитета», за чертой бедности находилось катастрофическое число людей, экономика находилась в плачевном состоянии. Теперь же, по его словам, ситуация изменилась.
В июне 2019 года российский лидер дал интервью газете Financial Times, в ходе которого речь также зашла о выборе преемника. Тогда глава государства отмечал, что размышляет о том, кто его сменит на посту, с 2000 года. Он также говорил, что ситуация постоянно меняется, но выбор в конечном итоге должен быть за гражданами России.
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