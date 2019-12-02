Путин поможет? Пожизненно лишённая водительских прав Багдасарян придумала новый способ вернуть себе документ

Скандальная стритрейсерша Мара Багдасарян собирается обратиться к президенту России Владимиру Путину, чтобы он помог ей вернуть водительские права. Об этом девушка написала на своей странице в Instagram.

Девушку пожизненно лишили водительских прав из-за диагноза "эпилепсия". В августе этого года стритрейсерша попыталась вернуть себе документ на право вождения автомобиля через автошколу, однако созванная комиссия отклонила обращение.

По мнению Багдасарян, против неё ведётся скоординированная работа со стороны государственных органов. В этой связи девушка планирует обратиться за защитой к самому президенту России.

"Только сейчас я понимаю, что это была не случайность, не ошибка. Это спланированная акция с целью противостояния мне", - жалуется стритрейсерша в соцсети.

Однако подписчики девушки в соцсетях не оценили её стенаний, а, напротив, напомнили, как часто она сама нарушала закон и не видела в этом ничего такого.

"Как мы запели! Произвол... Караул... Как сама произвол на дороге творила, так всё в порядке вещей", - пишет 50_ottenkov_vkusa. "Запомни: кто не хочет жить по закону, сам достоин только незаконного к себе отношения", - добавил sander2938.

Напомним, что Мара Багдасарян получила широкую известность из-за скандальной истории про "лихачей на Gelandewagen". После этого её ещё не раз ловили на нарушении законодательства - превышении скорости и езде без водительских прав. В итоге девушку пожизненно лишили права на вождение авто.