Путин помолился у памятника князю Владимиру

Несмотря на сильный субботний зной, на Соборную площадь Кремля с самого утра стекались тысячи людей - впервые в истории здесь проходила праздничная литургия под открытым небом. В честь 1030-летия Крещения Руси. На торжества прибыли делегации десяти Поместных православных церквей, а возглавил службу вместе с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом Патриарх Александрийский и всей Африки Феодор II. Гость, к слову, в годы перестройки служил в Одессе и помнит русский язык.

- Сегодня 1030 лет истории, которая исполнена была и радостями, и скорбями, и победами, и поражениями, но, несмотря на тяжелейшие исторические испытания, народ наш сохранил свою веру, национальную идентичность, культуру. И не просто сохранил, а многократно усилил. Когда я говорю "русская культура", то имею в виду и Украину, и Россию, и Беларусь, потому что все это и есть Святая Русь, и народ наш, как именовали нас византийцы во времена святого князя Владимира, назывался "россами" - русскими. Вот в этом смысле мы употребляем это слово, - пояснил предстоятель Русской православной церкви. - Сегодня наша общая культура и наша вера является не только решающим фактором сохранения нашей национальной, духовной подлинности, но и фактором, обеспечивающим влияние народа, вышедшего из киевской купели крещения, на весь мир.

Литургия проходила на Соборной площади под открытым небомФото: Елена ЧИНКОВА

- Солнце отражается в куполах и напоминает, что Русь всегда была и будет святой. А рядом двуглавый орел напоминает нам о Византии, - подчеркнул следом предстоятель Александрийской церкви.

Присутствовавшего на службе мэра Москвы Сергея Собянина Патриарх Кирилл наградил орденом благоверного князя Даниила III степени, поблагодарив за сотрудничество с церковью и строительство в столице новых храмов.

- Ни в одном городе мира не строятся сразу 200 храмов. А у нас строятся! - довольно заметил он.

А далее длинная процессия с иконами святого равноапостольного князя Владимира двинулась крестным ходом к Боровицкому холму. На молебен у памятника крестителю Руси прибыл и Владимир Путин.

- Крещение Руси - это ключевой, поворотный этап нашей истории, событие цивилизационного масштаба и преображающей духовной силы, - отметил после молитвы президент России. - Оно определило дальнейший многовековой путь России, оказало влияние и на все мировое развитие. Князь Владимир стал проводником веры, он увидел в ней нравственную опору, красоту, свет истины и добродетели, основу для обновления жизни, для укрепления сплоченности, общности народов, населявших Древнюю Русь. Крещение - это отправная точка становления и развития российской государственности, настоящего духовного рождения наших предков, определения их идентичности, самосознания, расцвета национальной культуры и образования, развития многоплановых связей с другими странами.

Цитируя Гумилева, глава государства призвал сохранять и преумножать полученный нашими народами опыт единения.

- Православие сделало то, чего раньше не было: оно обратилось к человеку, к его совести и к его душе, обратилось с вечным призывом к милосердию, добру и любви. И этот призыв был услышан. Народы, принявшие христианские истины, как родные, смогли достичь небывалых высот в политике, искусстве, литературе, в науках и хозяйственной деятельности, получили колоссальный опыт единения, который не один раз спасал и поддерживал на самых суровых исторических переломах нашу Родину. Наш священный долг - сохранять и преумножать его, - заключил Путин.

А Патриарх Кирилл заодно поздравил его с именинами.

- Сегодня мы одновременно молимся и о нашем президенте, который носит имя Владимир. Думаю, не бывает случайностей, особенно когда речь идет о людях, деятельность которых меняет мир. Самое главное, чтобы вы могли утешаться не только молитвами, но и видя плоды своих трудов, - пожелал имениннику Святейший.

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