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Путин, помоги! Пашинян использовал тему террористов, добиваясь участия России в войне
31 октября 2020, 16:40 • 124 • Политика
Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибегнул к теме террористов, добиваясь участия России в войне в Нагорном Карабахе. Путин, помоги! - зазвучало снова в адрес Москвы.
В частности, премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой проконсультировать Ереван для определения формы поддержки по обеспечению безопасности страны.
В письме из Армении подчёркнуто говорится об "обстоятельствах переброски иностранных вооружённых террористов с Ближнего Востока и их участии в боевых действиях против Нагорного Карабаха".
Пашинян просит Россию "незамедлительно" провести консультации, чтобы определить "род и размер помощи", которую Москва может оказать Еревану. При этом премьер Армении ссылается на Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 29 августа 1997 года.
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