Путин, помоги! Пашинян использовал тему террористов, добиваясь участия России в войне

В частности, премьер-министр Армении Никол Пашинян обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой проконсультировать Ереван для определения формы поддержки по обеспечению безопасности страны.

В письме из Армении подчёркнуто говорится об "обстоятельствах переброски иностранных вооружённых террористов с Ближнего Востока и их участии в боевых действиях против Нагорного Карабаха".

Пашинян просит Россию "незамедлительно" провести консультации, чтобы определить "род и размер помощи", которую Москва может оказать Еревану. При этом премьер Армении ссылается на Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 29 августа 1997 года.