Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Эксперт о наследнике СССР: Россия — преемник огромной страны, которая победила в...
Больше на несколько миллиардов долларов: "Нафтогаз" увеличил сумму, ко...
Советский Союз - "незаконно созданное государство"? Единственная попра...
"Разберитесь с этими БАНДЕРОВСКИМИ УШЛЕПКАМИ!": Поклонская ВЫРУГАЛА ук...
Главная / В мире

Путин, помоги: Граждане Латвии написали письмо президенту России - СМИ

17 февраля 2020, 20:54  •  331 • В мире
Несколько граждан Латвии написали письмо президенту России. Суть послания – "Путин, помоги". Как пишут СМИ, из-за бездействия латвийских госорганов жители республики решили искать помощи для соотечественницы Кристине Мисане в соседней стране.
Женщина находится под стражей в Дании, и ей грозит выдача в ЮАР из-за "кражи" собственного ребенка у избивавшего ее гражданского мужа – гражданина Южно-Африканской Республики. Там Кристине могут приговорить к 15 годам тюрьмы.
Изначально предложение обратиться к Путину появилось в одной из латвийских групп в Facebook. Активисты призвали других неравнодушных латвийцев отправить письмо на сайт президента России.
Как минимум несколько граждан Латвии уже откликнулись на просьбу.
"Граждане Латвии просят помочь Вас и заступиться в рамках своих полномочий и политического авторитета за гражданку Латвийской Республики Kristīne Misāne", - цитирует послание Sputnik Латвия.
При этом в письме отмечается, что латвийцы осознают факт того, что Кристине не гражданка России, но призывают Путина "сделать всё, что в силах".
В то же время петицию в поддержку женщины опубликовали на сайте Change.org. Под требованием не экстрадировать Кристине подписались более 9 тыс. человек.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



331
Источник
Похожие новости
17 февраля 2020, 17:39
"Швейцарские гномы" продали секреты 120 стран
17 февраля 2020, 20:54
"Единственное имя, которое он знал": Трамп объявил "охоту" на сына бен Ладена, игнорируя более опасных боевиков - СМИ
17 февраля 2020, 10:54
«Раздают обещания»: к чему может привести поддержка Инициативы трёх морей со стороны США
17 февраля 2020, 11:09
"Зеленский сам не верит": Поклонская ответила на очередные претензии Украины по Крыму
17 февраля 2020, 00:39
«Ситуация зашла в тупик»: президент Ирана назвал условия для возобновления переговоров с США по ядерной сделке
17 февраля 2020, 11:09
Вандалов допросили и отпустили: В Турции осквернили 20 могил христиан - СМИ
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
15 февраля 2020, 03:24
Зеленский хочет затмить речь Путина в Мюнхене - источники
14 февраля 2020, 07:54
Киев отказался от эвакуации из Китая, украинцы молят о помощи: "Услышьте нас, пожалуйста!"
12 февраля 2020, 03:39
Попросили на выход: что стоит за решением Филиппин разорвать военное соглашение с США
11 февраля 2020, 14:54
"Да нам никакой внешний враг не нужен!": Доктор Комаровский разоблачил "убийц" Украины
14 февраля 2020, 14:24
"С Россией покончено": Американцы предсказали русским падение в социальную катастрофу, напомнил Лев Щаранский
11 февраля 2020, 16:24
Американцы взяли Майдан «на себя»
15 февраля 2020, 19:39
"Украинский феномен": Скабеева тонко поддела Зеленского за Крым
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.