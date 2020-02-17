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Путин, помоги: Граждане Латвии написали письмо президенту России - СМИ
17 февраля 2020, 20:54 • 331 • В мире
Несколько граждан Латвии написали письмо президенту России. Суть послания – "Путин, помоги". Как пишут СМИ, из-за бездействия латвийских госорганов жители республики решили искать помощи для соотечественницы Кристине Мисане в соседней стране.
Женщина находится под стражей в Дании, и ей грозит выдача в ЮАР из-за "кражи" собственного ребенка у избивавшего ее гражданского мужа – гражданина Южно-Африканской Республики. Там Кристине могут приговорить к 15 годам тюрьмы.
Изначально предложение обратиться к Путину появилось в одной из латвийских групп в Facebook. Активисты призвали других неравнодушных латвийцев отправить письмо на сайт президента России.
Как минимум несколько граждан Латвии уже откликнулись на просьбу.
"Граждане Латвии просят помочь Вас и заступиться в рамках своих полномочий и политического авторитета за гражданку Латвийской Республики Kristīne Misāne", - цитирует послание Sputnik Латвия.
При этом в письме отмечается, что латвийцы осознают факт того, что Кристине не гражданка России, но призывают Путина "сделать всё, что в силах".
В то же время петицию в поддержку женщины опубликовали на сайте Change.org. Под требованием не экстрадировать Кристине подписались более 9 тыс. человек.
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