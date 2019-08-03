Путин помог украинским беженцам, поднял пособие на ребенка и возраст полковникам

Владимир Путин подписал целый ряд важных законов, «КП» рассказывает о некоторых из них.

БЕЖЕНЦАМ С НЕЗАЛЕЖНОЙ СТАНЕТ ПРОЩЕ

Президент России сделал еще один шаг навстречу украинцам, которые были вынуждены покинуть Незалежную. Он подписал закон, упрощающий получение российского вида на жительство гражданам Украины. Теперь у них появилась возможность получить разрешение на временное проживание в обход региональных квот, которые утверждаются правительством. Вид на жительство в упрощенном порядке смогут оформить граждане Украины, которые стали беженцами или получили временное убежище на территории России.

РЕБЕНКА НАЙДУТ ПО МОБИЛЬНИКУ

При поиске потерявшихся детей самые важные первые часы, во время которых еще есть шанс спасти ребенка. Проще всего в современном мире можно отыскать пропавшего с помощью биллинга — по координатам его мобильных устройств: от телефонов и планшетов до фитнес-трекеров и умных часов. Но до сих пор это время тратилось на бюрократические формальности. После подписания Путиным нового закона полиция получит право начать поиски уже после письменного согласия одного из родителей ребенка.

ИЗДЕВАТЕЛЬСКОГО ПОСОБИЯ БОЛЬШЕ НЕТ

Во время Прямой линии президенту жаловались на издевательски низкое пособие на ребенка в возрасте от полутора до трех лет, составляющее всего 50 рублей. Путин пообещал ситуацию изменить, подписанный им закон увеличивает пособие до размера регионального прожиточного минимума. Закон меняет критерий нуждаемости семей при установлении ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка. Кроме этого увеличивается число семей, которые смогут получать ежемесячные выплаты на первого или второго ребенка. Еще одним законом Путин утвердил создание федерального реестра лиц, которые не могут быть усыновителями, опекунами и попечителями.

ФЕРМЕРОВ ПЕРЕСТАНУТ САЖАТЬ ЗА ТРЕКЕРЫ

Еще полтора года назад Путину во время Большой пресс-конференции рассказали про фермера, попавшего под следствие за приобретение трекера для слежения за коровами. Президент подписал закон, вносящий поправки в закон о специальных технических средствах, предназначенных для негласного получения информации. Теперь к так называемым «шпионским устройствам» больше не относятся «находящиеся в свободном обороте приборы, системы, комплексы, устройства, инструменты бытового назначения, обладающие функциями аудиозаписи, видеозаписи, фотофиксации и геолокации, если им преднамеренно не добавлены новые свойства, позволяющие получать личную, семейную, коммерческую или иную информацию без ведома обладателя».

ПОЛИЦИИ НАКИНУЛИ ПЯТЬ ЛЕТ

Владимир Путин продлил полицейским предельный возраст пребывания на службе. Согласно подписанному им закону увеличивается возраста пребывания сотрудников на службе «по категориям среднего, старшего и высшего начальствующего состава». Теперь для подполковников и майоров этот возраст поднят с 50 до 55 лет, для полковников - с 55 до 60 лет, для генералов - до 65 лет. Но для сотрудников, имеющих другие звания, предельный возраст остается в 50 лет, с 35 до 40 лет будет повышен предельный возраст поступления на службу на указанные должности.

БИЗНЕСМЕНАМ СНИЗЯТ СРОК В СИЗО

Еще одна из наиболее распространенных жалоб президенту — на содержание под стражей бизнесменов, в отношении которых не проводится никаких действий следователями. Путин подписал закон о невозможности продления срока содержания под стражей предпринимателям, если по их уголовному делу не проводятся активные следственные действия. То есть теперь следователь не сможет обращаться в суд с просьбой продлить пребывание под стражей с одной и той же формулировкой, не представив дополнительных обоснований.