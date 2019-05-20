Путин помиловал троих россиян и гражданина Украины

Президент России Владимир Путин помиловал гражданина Украины Сергея Гладкобородова и снял с него судимость. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Помиловать Гладкобородова Сергея Рудольфовича, 1971 года рождения, осужденного 20 июля 2017 года Черемушкинским районным судом города Москвы, сняв с него судимость», — говорится в документе.

Мужчина, проживающий в Харькове, был осужден за кражу в Москве. Гладкобородов отбыл свой срок и попросил снять с него судимость, так как из-за нее не мог въезжать в Россию для ухода за своей тяжело больной матерью, уточняет RNS.

Также глава государства помиловал россиян Гайникамал Аюпову 1935 года рождения, Владилена Литвинова 1937 года рождения и Жанну Саламатину 2000 года рождения.

Аюпова в 2015 году была осуждена за убийство своего сожителя поленом. Путин помиловал 84-летнюю жительницу Курганской области, «руководствуясь принципами гуманности», освободив ее от дальнейшего наказания в виде лишения свободы.

Указы вступают в силу через десять дней после опубликования, уточняет RT.

8 мая депутат Верховной рады Надежда Савченко, обвиняемая прокуратурой в подготовке терактов в центре Киева и попытке вооруженного захвата власти на Украине, выразила надежду, что суд ее оправдает. Она считает, что в ее действиях «состава преступления нет».