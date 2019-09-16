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Путин помиловал трех человек

16 сентября 2019, 21:24  •  80 • Политика
Президент России Владимир Путин подписал указ о помиловании пенсионера Алексея Давыдова, осужденного за нападение с ножом. В понедельник, 16 сентября, документ был опубликован на официальном портале правовой информации.
В комментарии к указу, поступившем в распоряжение «Известий», упоминается, что «осужденный является пенсионером и ветераном труда, имеет слабое здоровье и ряд хронических заболеваний».
«Отсутствие в исправительном учреждении возможности оказания квалифицированной медицинской помощи делает его отбывание наказания затруднительным, скорее — мучительным», — сказано в тексте комментария.
Алексей Давыдов 1938 года рождения, ранее не судимый, был осужден 3 октября 2018 года Ряжским районным судом Рязанской области. Он был обвинен в причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшего, которого он несколько раз ударил ножом. Пенсионер признал вину и возместил потерпевшему материальный и моральный ущерб. На момент помилования он находился за решеткой девять месяцев.
Также 16 сентября президент помиловал Оксану Ивасюк, отбывавшую срок за убийство мужа. Женщина, пребывая в состоянии аффекта, ножом убила супруга, который перед этим несколько раз ударил ее.
«После содеянного Ивасюк не скрылась с места преступления, а пыталась оказать потерпевшему медицинскую помощь. Позже явилась с повинной. Вину в совершенном преступлении признала полностью, в содеянном раскаивается», — сказано в комментарии.
Оксана Ивасюк 1969 года рождения, не имевшая ранее судимостей, на момент помилования провела за решеткой два года и десять месяцев.
Третья помилованная — Наталья Сапоцкая 1985 года рождения. Она была осуждена за сбыт наркотических средств, которым занималась «под давлением и принуждением в грубой форме (возможно не только психологической, но и физической) со стороны гражданского мужа». Женщина, на иждивении которой находятся малолетние дети, отбыла в колонии два года. Она признала свою вину и активно содействовала раскрытию преступления.

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