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Путин помиловал Нааму Иссахар, за которую просил премьер Израиля

29 января 2020, 22:54  •  91 • В России

То, чего ждали сначала во время визита Владимира Путина в Израиль на прошлой неделе, потом после его возвращения в Москву, затем после приезда в Россию Яффы Иссахар, случилось. Президент России подписал указ о помиловании израильтянки Наамы Иссахар, осужденной в прошлом году в России за контрабанду и хранение наркотиков.

В Израиле за ее освобождение поднялось целое движение, за Нааму просили ее мама и сестра, премьер и президент Израиля. Во время поездки в Иерусалим Путин даже лично пообщался в Яффой Иссахар, мамой девушки, и публично пообещал ей, что все будет хорошо. Но в тот момент освобождения не произошло - необходимо было соблюсти должные формальности.

Наама должна была написать прошение о помиловании, которое рассмотрела комиссия, потом рекомендацию о помиловании подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, как глава региона, где отбывала наказание Наама. И только после всего этого документы легли на стол президенту.

Прилетевшая в Россию во вторник мама Наамы вместе с журналистами дежурила возле подмосковной колонии, но к Путину прошение со всеми визами попало лишь в среду. И было подписано. Накануне визита в Москву премьера Израиля Биньямина Нетаньяху Наама Иссахар вышла на свободу.

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