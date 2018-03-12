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Путин получит на несколько миллионов голосов больше, чем на выборах в 2012 году

12 марта 2018, 22:24  •  89 • В России

На выборах-2018 электорат Владимира Путина увеличится на несколько миллионов человек по сравнению с президентскими выборами 2012 года. Всего за действующего президента могут отдать свои голоса 48-50 миллионов россиян (на выборах-2012 за Путина проголосовали 45 миллионов россиян). Такие прогнозы представили в понедельник на круглом столе Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) «Выборы 2018».

По мнению политологов, кандидат от КПРФ Павел Грудинин обгонит лидера ЛДПР Владимира Жириновского, в то же время, полученный Грудининым на выборах результат продемонстрирует безоговорочное лидерство в партии Геннадия Зюганова. На выборах главы государства в 2012 году Зюганов набрал порядка

17 процентов голосов. Для Грудинина, по данным соцопросов, такой результат не достижим. По последним данным ВЦИОМ, Грудинин не сможет получить больше 10-14 процентов голосов.

- Для Грудинина это означает, что он спокойно возвращается к своему девелоперскому бизнесу с небольшим приусадебным хозяйством в виде совхоза имени Ленина. Его большой ошибкой был отказ от участия в дебатах. На последней неделе наращивать уровень поддержки можно лишь, наращивая уровень известности, - считает глава Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

- Жириновский сможет повторить успех 2012 года и выполнить программу минимум, - считает член совета директоров Экспертного института социальных исследований Глеб Кузнецов.

Четвертое место на выборах, по мнению политологов, достанется Ксении Собчак.

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