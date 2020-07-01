Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Если Москва уступит Парижу в «ливийском вопросе», то осенью Украин станет, как м...
Фальсификацию в деле MH17 разоблачил независимый эксперт: "Элегантно? Нет, ...
Зеленский лишил Украину двух регионов в День Конституции
Взялся за старое: Зеленский не смог побороть зависимость
Главная / В России

Путин получил на избирательном участке билет лотереи, но не сможет им воспользоваться

01 июля 2020, 13:25  •  73 • В России

Каждый житель Москвы, пришедший на избирательный участок на голосование по поправкам в Конституцию, получает купон лотереи. Отправив номер из этого купона по СМС, можно выиграть какую-то сумму, которую потом принимают к оплате в магазинах, аптеках и кафе столицы. Некоторым счастливчикам выпадало до 4000 тысяч рублей.

Купон выдают на входе в избирательный участок в одном пакете с защитными маской и перчатками, одноразовой ручкой и информационными материалами. Однако, когда за стол к члену избирательной комиссии сел Владимир Путин, никакого пакета у него не было.

И даже ручку в бумажном чехле президенту член комиссии предложила отдельно.

У наблюдавшего за голосованием главы государства корреспондента «КП» возникло подозрение, что растерявшаяся комиссия просто забыла вручить Путину подарок.

Но после того, как президент уехал, один из членов комиссии рассказал журналистам, что пакет был вручен, как полагается.

- Выдали все необходимое, как и всем избирателям, - заявил он.

Правда, теперь встает вопрос, как Путин воспользуется купоном? Ведь мобильного телефона у него, как известно нет, а с телефона правительственной связи СМС не отправишь.

Владимир Путин проголосовал по поправкам в Конституцию в здании Российской Академии Наук.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



73
Источник
Похожие новости
01 июля 2020, 00:25
На «демократических фронтах» покалеченные
01 июля 2020, 08:25
Поправки в Конституцию: как голосует Россия
30 июня 2020, 23:25
Талия Хабриева: Мы остаемся президентской республикой, но часть полномочий президента уходит парламенту
01 июля 2020, 03:25
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев: О демократии в России мы будем судить по нашим законам
30 июня 2020, 21:55
«До конца июля исследования будут завершены»: Шойгу доложил Путину о работе над созданием вакцины от COVID-19
01 июля 2020, 10:25
Почему американская разведка звереет: NYT опубликовала «доказательствах сговора» России с талибами
Новости партнеров
 
Выбор дня
01 июля 2020, 06:00
Мальчик-пророк, предсказавший пандемию, сообщил о новой угрозе
01 июля 2020, 06:00
Отдать Крым или нет? В прямом эфире задали самый провокационный вопрос и дали ответ
01 июля 2020, 01:00
Завещание Ельцина против поправок в Конституцию: "Молчать совершенно стало невмо...
01 июля 2020, 02:00
Даже получив русские С-300, США не смогли разгадать их секрет - Леонков
01 июля 2020, 10:00
Кто сказал "нет" Путину: подковёрное противостояние вскрылось
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 июня 2020, 02:00
Уничтожение Украины начнётся с геноцида? Депутат рады рассекретил "тайное соглашение" с МВФ
30 июня 2020, 15:00
Массовый побег: Хакеры вскрыли неудобные для Минобороны Украины документы
27 июня 2020, 16:00
Теперь и свиньи: реформы добрались до главного богатства Украины
29 июня 2020, 05:00
Фальсификацию в деле MH17 разоблачил независимый эксперт: "Элегантно? Нет, просто топорно!"
01 июля 2020, 06:00
Мальчик-пророк, предсказавший пандемию, сообщил о новой угрозе
26 июня 2020, 01:00
Отрёкшийся от парада Макаревич оскорбил участников голосования за поправки в Конституцию
25 июня 2020, 10:00
"Победа" на Красной площади оказалась не та. Неладное заподозрили ещё до парада
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.