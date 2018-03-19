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«Путин получил голоса 56 млн человек»: в ЦИК объявили предварительные итоги выборов президента России

19 марта 2018, 11:54  •  76 • В России
Глава Центризбиркома Элла Памфилова огласила предварительные результаты выборов президента Российской Федерации. Ранее в ЦИК сообщили об обработке более 99% избирательных бюллетеней. RT вёл прямую трансляцию.
 
 

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