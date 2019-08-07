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Путин получает всю информацию о штурме резиденции Атамбаева в Киргизии - Кремль
07 августа 2019, 22:39 • 102 • Политика
Президент РФ Владимир Путин проинформирован о событиях в Киргизии, связанных с экс-президентом этой страны Алмазбеком Атамбаевым, и следит за ситуацией, сообщили в среду в пресс-службе Кремля.
В пресс-службе президента России прокомментировали события в Киргизии. Как отмечено в сообщении, президент России Владимир Путин внимательно следит за происходящим у соседей.
"Президент РФ проинформирован о ситуации, складывающейся в Киргизии вокруг экс-президента Алмазбека Атамбаева", - так звучит сообщение.
Информацию Владимир Путин получает самую актуальную и анализирует происходящее. В остальном, как мы пониманием, все происходящее в Киргизии - внутреннее дело страны.
По информации, поступающей из Киргизии, спецназ несколько часов назад предпринял попытку задержания Атамбаева. По одним данным, операция прошла успешно, по другим сведениям - противостояние продолжается. На данный момент известно как минимум о десяти раненых, среди которых журналист и депутат национального парламента.
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