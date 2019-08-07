Путин получает всю информацию о штурме резиденции Атамбаева в Киргизии - Кремль

В пресс-службе президента России прокомментировали события в Киргизии. Как отмечено в сообщении, президент России Владимир Путин внимательно следит за происходящим у соседей.

"Президент РФ проинформирован о ситуации, складывающейся в Киргизии вокруг экс-президента Алмазбека Атамбаева", - так звучит сообщение.

Информацию Владимир Путин получает самую актуальную и анализирует происходящее. В остальном, как мы пониманием, все происходящее в Киргизии - внутреннее дело страны.

По информации, поступающей из Киргизии, спецназ несколько часов назад предпринял попытку задержания Атамбаева. По одним данным, операция прошла успешно, по другим сведениям - противостояние продолжается. На данный момент известно как минимум о десяти раненых, среди которых журналист и депутат национального парламента.