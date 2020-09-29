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Путин положительно оценил принятые меры по поддержке спроса на жилье

29 сентября 2020, 02:40  •  77 • Политика
Меры поддержки государством спроса на жилье в целом дают результаты. Об этом заявил 28 сентября президент России Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета.
«В текущих непростых условиях мы тем не менее целевым образом поддержали строительную отрасль, которая, безусловно, является одной из ключевых для экономики в целом», — сказал президент.
Он привел прогнозы экспертов, согласно которым объем выдачи ипотечных кредитов в 2021 году превысит показатели 2019 года.
Для долгосрочной устойчивости рынка жилья одновременно должно расти и предложение, добавил Путин. Строительство нужно продолжать и для выбора жилья, и для баланса цен на него, резюмировал он.
Необоснованных скачков стоимости жилья быть не должно, отметил он. Также Путин заявил о персональной ответственности глав регионов за жилищное строительство.
В июле президент заявил, что у России есть исторический шанс кардинально решить жилищный вопрос граждан. 5 млн семей могут получить к 2026 году жилье, и эти данные реалистичны, уточнял он.

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