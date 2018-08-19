Путин покорил всех гостей на свадьбе главы МИД Австрии подарками и тостом на немецком языке

Необычные для австрийской публики подарки преподнес российский лидер Владимир Путин на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль. Сообщается, что Владимир Путин подарил красивую картину с сельскими мотивами, старинную масловыжималку, а еще тульский самовар. Помимо этого, на свадьбе с размахом выступил Кубанский казачий хор.

По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, настоящий фурор Путин произвел своим тостом на немецком языке.

«Он пожелал долгих совместных лет молодоженам, счастья в семье. Достаточно долгий тост был. Путин выступал на немецком языке, - сообщил Песков. - Много шутил, что было по достоинству отмечено гостями, которые неоднократно прерывали его аплодисментами».

Напомним, ранее сообщалось, что Путин станцевал с главой австрийского МИД Карин Кнайсль во время ее свадьбы. Всего он пробыл на торжественном мероприятии около часа, после чего отправился в Берлин.