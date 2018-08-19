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Путин покорил всех гостей на свадьбе главы МИД Австрии подарками и тостом на немецком языке

19 августа 2018, 13:09  •  105 • В мире
Президент России Владимир Путин подарил главе австрийского МИД Карин Кнайсль картину с сельскими мотивами, старинную масловыжималку и тульский самовар.
Необычные для австрийской публики подарки преподнес российский лидер Владимир Путин на свадьбу главы МИД Австрии Карин Кнайсль. Сообщается, что Владимир Путин подарил красивую картину с сельскими мотивами, старинную масловыжималку, а еще тульский самовар. Помимо этого, на свадьбе с размахом выступил Кубанский казачий хор.
По словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, настоящий фурор Путин произвел своим тостом на немецком языке.
«Он пожелал долгих совместных лет молодоженам, счастья в семье. Достаточно долгий тост был. Путин выступал на немецком языке, - сообщил Песков. - Много шутил, что было по достоинству отмечено гостями, которые неоднократно прерывали его аплодисментами».
Напомним, ранее сообщалось, что Путин станцевал с главой австрийского МИД Карин Кнайсль во время ее свадьбы. Всего он пробыл на торжественном мероприятии около часа, после чего отправился в Берлин.

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