Путин похвалил опору оборонки

- ...Вы давали поручение сформировать на базе «Промсвязьбанка» опорный банк для оборонно-промышленного комплекса, - начал четко, по-военному свой отчёт Петр Фрадков. - Банк вышел на лидирующие позиции как с точки зрения сопровождения расчетов по гособоронзаказу, так и - кредитования самих предприятий отрасли. Статус опорного банка закреплен законодательно.

Цифры, которые озвучил Фрадков, подтверждали: так оно и есть, не только на бумаге, а и на деле:

- Банк уже сопровождает не менее 60 процентов всех контрактов, которые заключены в сфере гособоронзаказа.

- Обеспечено бесперебойное сопровождение ГОЗа (госзаказа. - А.Г.) даже при том, что большое количество контрактов передавалось от других уполномоченных банков. Не было допущено ни единого срыва, сбоя.

- Сейчас лимиты по кредитованию оборонки – а это и кредитные, и гарантийные работы – составляют более 600 миллиардов рублей. При этом из них 430 миллиардов – это выданные деньги, то есть те, которыми предприятия уже пользуются.

- Средняя ставка по портфелю составляет 7,7, это достаточно неплохой показатель.

- По приросту активов, «Промсвязьбанк» занял первое место, и сейчас активы составляют более 2,2 триллиона рублей.

- Военная ипотека: портфель «Промсвязьбанка» - 35 миллиардов рублей по ставке меньше, чем 9 процентов. А семейная ипотека выдается по ставке 4,5 процента.

* * *

Впрочем, вся соль доклада содержалась в самом финале встречи...

- У вас портфель примерно как структурирован? - спросил Путин.

- Портфель у нас структурирован следующим образом: триллион 250 миллиардов – это крупный бизнес; 260, почти 270 миллиардов – физические лица: это и ипотека, и потребкредиты; и 220 миллиардов – малый, средний бизнес.

- Понятно, - сказал Путин. - Спасибо.