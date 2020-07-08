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Путин похвалил опору оборонки
08 июля 2020, 17:25 • 65 • В России
- ...Вы давали поручение сформировать на базе «Промсвязьбанка» опорный банк для оборонно-промышленного комплекса, - начал четко, по-военному свой отчёт Петр Фрадков. - Банк вышел на лидирующие позиции как с точки зрения сопровождения расчетов по гособоронзаказу, так и - кредитования самих предприятий отрасли. Статус опорного банка закреплен законодательно.
Цифры, которые озвучил Фрадков, подтверждали: так оно и есть, не только на бумаге, а и на деле:
- Банк уже сопровождает не менее 60 процентов всех контрактов, которые заключены в сфере гособоронзаказа.
- Обеспечено бесперебойное сопровождение ГОЗа (госзаказа. - А.Г.) даже при том, что большое количество контрактов передавалось от других уполномоченных банков. Не было допущено ни единого срыва, сбоя.
- Сейчас лимиты по кредитованию оборонки – а это и кредитные, и гарантийные работы – составляют более 600 миллиардов рублей. При этом из них 430 миллиардов – это выданные деньги, то есть те, которыми предприятия уже пользуются.
- Средняя ставка по портфелю составляет 7,7, это достаточно неплохой показатель.
- По приросту активов, «Промсвязьбанк» занял первое место, и сейчас активы составляют более 2,2 триллиона рублей.
- Военная ипотека: портфель «Промсвязьбанка» - 35 миллиардов рублей по ставке меньше, чем 9 процентов. А семейная ипотека выдается по ставке 4,5 процента.
* * *
Впрочем, вся соль доклада содержалась в самом финале встречи...
- У вас портфель примерно как структурирован? - спросил Путин.
- Портфель у нас структурирован следующим образом: триллион 250 миллиардов – это крупный бизнес; 260, почти 270 миллиардов – физические лица: это и ипотека, и потребкредиты; и 220 миллиардов – малый, средний бизнес.
- Понятно, - сказал Путин. - Спасибо.
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