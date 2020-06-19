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Путин показал журналистам свой секретный кабинет

19 июня 2020, 02:00  •  51 • Политика
Президент России Владимир Путин впервые показал журналистам свой «секретный» кабинет, который находится в первом корпусе Кремля. Кадры были показаны в отрывке фильма «Россия. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» в четверг, 18 июня. Полная версия фильма выйдет в воскресенье, 21 июня.
Разговор с журналистами начинается в кабинете в светлых тонах, где президент проводит рабочие встречи с небольшим числом участников. Путин рассказал, что за дверью есть еще несколько комнат.
«Там столовая и комната отдыха. Но, предупреждаю вас, я там не готовил ничего, поэтому там... рабочая атмосфера. Вы здесь, наверное, первые», — сказал глава государства.
При этом рядом со столом Путина разложены детские поделки. На стене — портрет Петра I.
Президент ранее также рассказал, что иногда ведет со своими подчиненными «жесткие разговоры». На вопрос о том, какая энергетика царит в помещениях Кремля, Путин ответил: «Вы знаете, я даже не думаю об этом».

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