Путин показал тайную комнату в Кремле после откровенного признания

Владимир Путин. Фото: kremlin.ru/

Глава государства не думает над "энергетикой" помещений, когда работает, но рядом с кабинетом у него есть место с приятной атмосферой

Президент РФ Владимир Путин известен как очень сдержанный человек, но во время совещаний за закрытыми дверями его малого рабочего кабинета атмосфера бывает очень напряженной. Об этом рассказал сам глава государства.

"У нас бывают и жесткие разговоры", – подтвердил Путин.

При этом в эфире телеканала "Россия 1" он рассказал, что не задумывался над "энергетикой" помещений Кремля, где работает, но у него есть "тайная комната" рядом с кабинетом, где можно отвлечься от проблем. Там не проводится публичных встреч и не бывает случайных людей. Там светлая мебель и стены, есть столовая, на видном месте висит портрет императора Петра I, а рядом лежат детские подарки – поделки и рисунки.

Это можно будет увидеть в фильме Павла Зарубина "Россия. Кремль. Путин" в воскресенье, 21 июня, в 22:00, передает URA.RU.

Впрочем, порой Путин дает разнос подчиненным и публично. Так, недавно во время совещания по поводу пожаров и паводков в Сибири, которое транслировалось по телевидению, он эмоционально отреагировал на доклад чиновника. До этого он прервал министра на полуслове, когда тот попытался уйти от прямого ответа на вопрос.