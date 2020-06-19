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Путин показал кремлёвский кабинет, где проходят "жёсткие разговоры"
19 июня 2020, 05:00 • 57 • Политика
Президент России Владимир Путин пригласил журналистов в "секретный" кабинет, ранее неизученный прессой. По его словам, здесь, в том числе, бывают и "жёсткие разговоры" с коллегами.
Президент России Владимир Путин показал свой рабочий кабинет в первом корпусе Кремля. Публичных совещаний там не проводится, потому ранее его двери оставались закрытыми для журналистов.
В этом помещении глава государства проводит рабочие совещания. Президент не стал скрывать, порой с коллегами проходят и "жёсткие разговоры".
Приглашая гостей в кабинет, Путин рассказал, что за дверью находятся ещё несколько комнат: "Там столовая и комната отдыха. Но, предупреждаю вас, я там не готовил ничего, поэтому там... рабочая атмосфера", - уточнил он.
Журналисты в свою очередь поинтересовались у лидера страны, ощущает ли он в этих стенах некую специфично "кремлёвскую" энергетику.
На вопрос глава государства ответил лаконично: "Вы знаете, я даже не думаю об этом".
Напомним, сегодня была выпущена статья Владимира Путина о Великой Отечественной войне, где он, в том числе, негативно отреагировал на слова Зеленского, сравнившего СССР с нацистской Германией, пишут Nation News. Статья название "Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны".
Фильм "Россия. Кремль. Путин" будет полностью показан в воскресенье на телеканале "Россия", в него включены несколько интервью с главой государства, передаёт ТАСС.
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