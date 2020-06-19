Путин показал кремлёвский кабинет, где проходят "жёсткие разговоры"

Президент России Владимир Путин показал свой рабочий кабинет в первом корпусе Кремля. Публичных совещаний там не проводится, потому ранее его двери оставались закрытыми для журналистов.

В этом помещении глава государства проводит рабочие совещания. Президент не стал скрывать, порой с коллегами проходят и "жёсткие разговоры".

Приглашая гостей в кабинет, Путин рассказал, что за дверью находятся ещё несколько комнат: "Там столовая и комната отдыха. Но, предупреждаю вас, я там не готовил ничего, поэтому там... рабочая атмосфера", - уточнил он.

Журналисты в свою очередь поинтересовались у лидера страны, ощущает ли он в этих стенах некую специфично "кремлёвскую" энергетику.

На вопрос глава государства ответил лаконично: "Вы знаете, я даже не думаю об этом".

Напомним, сегодня была выпущена статья Владимира Путина о Великой Отечественной войне, где он, в том числе, негативно отреагировал на слова Зеленского, сравнившего СССР с нацистской Германией, пишут Nation News. Статья название "Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны".

Фильм "Россия. Кремль. Путин" будет полностью показан в воскресенье на телеканале "Россия", в него включены несколько интервью с главой государства, передаёт ТАСС.