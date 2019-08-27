Путин показал Эрдогану Су-57, МС-21 и новый «Аурус»

Президент Турции Реджеп Эрдоган на международном авиакосмическом салоне МАКС был похож на заморского торговца, ходящего по ярмарке и приценивающегося то к тому, то к этому. Владимир Путин лично демонстрировал гостю, чем богаты российский авиапром и ВПК, и можно было только удивляться, как у Эрдогана не разбегались глаза.

Самолет президента Турции приземлился во вторник прямо на взлетно-посадочной полосе авиакосмического салона в Жуковском, и с этого момента до самого позднего вечера они были неразлучны с Путиным. Организованный в экстренном порядке в связи с обострением ситуации в сирийском Идлибе приезд Эрдогана пришелся как нельзя кстати — появилась возможность продемонстрировать ему товар лицом. После того, как американцы из-за поставок С-400 отказались продавать Турции свои F-35, Анкара начала искать варианты замены, а в мире не так много мест, где их можно найти.

- Уверен, что всех наших зарубежных партнёров и, конечно, наших турецких друзей заинтересуют достижения отечественного, российского авиапрома и технические возможности Воздушно-космических сил России последнего поколения, и это откроет новые возможности для взаимовыгодного сотрудничества, - заявил Путин на открытии МАКСа.

Международный авиакосмический салон МАКС 2019 открылся в Жуковском.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Президент России лично показал гостю все новинки. Путин и Эрдоган посмотрели Су-57 и Су-35. Они забрались по специальному помосту прямо к кабине, причем президент Турции стал первым иностранным лидером, заглянувшим внутрь новейших российских самолетов.

- Он уже летает, продается? - сразу же спросил о Су-57 Эрдоган.

- Летает, продается, - подтвердил Путин.

Правда, тут туркам придется подождать как минимум пару лет.

Владимир Путин показал турецкому гостю кабину истребителя-бомбардировщика пятого поколения Су-57.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Среди новаций МАКСа этого года актуальные и перспективные разработки для беспилотных комплексов, для малой и деловой авиации, а также такие прорывные проекты в сфере гражданского авиастроения как магистральный самолет МС-21, вертолеты Ми-38 и Ка-62, - перечислял Путин все самое интересное на земле.

Но Эрдогану показали и их летные возможности. Прямо над головами президентов в небе Жуковского отработали показательную программу и МС-21, и Су-57, и Су-35, боевые и гражданские вертолеты России.

- Хочу выразить удовольствие тем, что нам сегодня удалось увидеть, - констатировал президент Турции, когда наконец ему удалось присесть после долгой прогулки по всем павильонам.

Путин показал Эрдогану сразу два «ауруса» - и президентский серебристый лимузин, и вертолет «в стиле аурус».

- А цена? - заинтересовался турок.

- 18 миллионов рублей, - объявили ему.

Путин и Эрдоган в вертолете "Ансат" с салоном повышенной комфортности, выполненным в стилистике бренда Aurus. Фото Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Путин на МАКСе показал Эрдогану Аурус.Дмитрий СМИРНОВ

Эрдоган задумался и начал расспрашивать об условиях поставки и характеристиках.

Под впечатлением от увиденного, он был готов вписаться даже в российскую космическую программу, когда в павильоне «Роскосмоса» вместе с Путиным они вышли на связь с МКС.

- Знаем, что ситуация в чём-то была и нештатной, но как обычно для наших космонавтов, вы блестяще справились с этой работой, - пользуясь случаем Путин похвалил космонавтов за разрешение истории со стыковкой «Союза» к МКС.

На пресс-конференции после переговоров выяснилось, что Москва и Анкара договорились предпринять в ближайшее время дополнительные совместные шаги по урегулированию ситуации в сирийском Идлибе.

- Наметили меры для нейтрализации террористических очагов в Идлибе и нормализации обстановки и в этой зоне, и в Сирии в целом, - сказал Путин. - Террористы продолжают обстрелы сирийских правительственных войск, пытаются атаковать российские военные объекты. Убеждены, зона деэскалации не должна служить прибежищем для боевиков, а тем более плацдармом для совершения новых нападений Мы нашли понимание того, как и что мы можем делать вместе для решения этих вопросов.

На МАКС-2019 представили МС-21.

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