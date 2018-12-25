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Путин показал больному мальчику свой самолет и получил в ответ шарф

25 декабря 2018, 20:54  •  38 • В России

Владимир Путин исполнил мечту тяжелобольного ребенка, хотевшего снять ролик про самолет президента. И это уже четвертое "письмо счастья", которое глава государства взял на форуме "Доброволец" и воплотил в жизнь.

15-летний Арслан Каипкулов прилетел из Уфы вместе с мамой и отправился на экскурсию по президентскому Ил-96. Ему показали весь самолет и даже разрешили посидеть в кресле капитана лайнера, почти все он снял на камеру.

- Это самый секретный самолет страны, попасть на него для меня честь, - поделился потом впечатлениями Арслан. - Побывал в конференц-зале, в салоне и в других местах, но их нельзя снимать. Там есть секретность.

Владимир Путин исполнил мечту тяжелобольного ребенка, хотевшего снять ролик про самолет президента. Фото: kremlin.ru

После этого прямо в терминал "Внуково-2" ему позвонил президент.

- Кроме самолета что-нибудь показали тебе? - спросил Путин.

- Еще экскурсию по аэропорту провели, - ответил мальчик.

- Ты ролик хотел снять, получилось? - поинтересовался президент.

- Да, спасибо большое за возможность, - поблагодарил Арслан. - Я снимал камерой, которую мне подарили.

Видеокамера тоже была одним из подарков главы государства. Теперь вместе с мамой ему предстоит отправиться на две недели в один из подмосковных санаториев на реабилитацию, но Путина такая скромная программа не устроила.

- Мне кажется, что тебе интересно было бы проехать по предпраздничной Москве, хочешь? - предложил президент. - Тогда я попрошу своих коллег организовать для тебя эту экскурсию.

- Я занимаюсь вязанием, - взяла трубку мама Арслана. - И я связала вам шарфик теплый. Можно будет вам его передать?

- Шарфик с удовольствием, мне очень приятно, - ответил Путин.

Путин исполнил желание мальчика, мечтавшего попасть на "борт №1".

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