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Путин покатал Шойгу по тайге: Министр обороны показал президенту спрятанную в Сибири мастерскую

21 марта 2021, 14:15  •  448 • Политика
Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу уехали в Сибирь. Это подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По словам официального представителя президента России, Шойгу и Путин уехали в тайгу на выходные.
"Владимир Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу проводит выходные в Сибирском федеральном округе", - подтвердил журналистам Песков.
Пресс-служба Кремля готовит к публикации фотографии и видео из короткого отпуска главы государства. Песков пообещал, что эти материалы будут обнародованы в ближайшее время. Известно, что Путин вместе с Шойгу на вездеходе ездят по тайге, а также много ходят пешком.
"Путин сам сел за руль вездехода. И покатал Шойгу по тайге", - сообщили журналисты кремлёвского пула РИА "Новости".
Министр обороны России уже показал президенту свою таёжную мастерскую. Здесь Шойгу в свободное время занимается резьбой по дереву.

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