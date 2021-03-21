Путин покатал Шойгу по тайге: Министр обороны показал президенту спрятанную в Сибири мастерскую

Президент России Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу уехали в Сибирь. Это подтвердил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По словам официального представителя президента России, Шойгу и Путин уехали в тайгу на выходные.

"Владимир Путин вместе с министром обороны Сергеем Шойгу проводит выходные в Сибирском федеральном округе", - подтвердил журналистам Песков.

Пресс-служба Кремля готовит к публикации фотографии и видео из короткого отпуска главы государства. Песков пообещал, что эти материалы будут обнародованы в ближайшее время. Известно, что Путин вместе с Шойгу на вездеходе ездят по тайге, а также много ходят пешком.

"Путин сам сел за руль вездехода. И покатал Шойгу по тайге", - сообщили журналисты кремлёвского пула РИА "Новости".

Министр обороны России уже показал президенту свою таёжную мастерскую. Здесь Шойгу в свободное время занимается резьбой по дереву.