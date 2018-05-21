Путин покатал Моди на корабле и показал ему будущее России

Букет, подаренный Владимиром Путиным Ангеле Меркель, все выходные сотрясал российские и немецкие СМИ, поэтому было даже немного тревожно за премьера Индии, приехавшего в Сочи следующим за бундесканцлером. Что в понедельник будет ждать его на крыльце резиденции "Бочаров ручей" и как это будет воспринято? Но Путин вышел встречать Нарендру Моди с пустыми руками, и разве что его объятия с индийским гостем могли задеть чей-то воспаленный разум. Хотя совсем без букета все же не обошлось - правда, в этот раз он трансформировался в настольный вариант и скромно стоял между Путиным и Моди во время переговоров.

Индийский премьер прилетел в Сочи в непростой момент и для его страны, и для отношений со старыми партнерами. Индия традиционно закупает у России большое количество вооружения и вслед за Китаем и Турцией замахнулась на С-400, но услышала недобрый окрик из Вашингтона. США пригрозили Индии санкциями, отказом в поставках собственного вооружения и всеми возможными карами, если те не перестанут кормить российских оружейников. Кроме того, возникли вопросы по производству совместного истребителя пятого поколения. Да и иранская ядерная проблема, реанимированная усилиями Дональда Трампа, тоже изрядно припекает всем в регионе.

В общем, Моди прилетел с просьбами помочь и повлиять и был принят не просто по высшему разряду, но просто уникальным образом.

- Мы очень рады видеть вас, считаем вас лично большим другом нашей страны, - приветствовал гостя Путин.

- Я первый премьер-министр Индии, который посетил Сочи, - не упустил случая отметить Моди. - На пути моей политической карьеры Россия и вы всегда занимали важное место. В течение последних 18 лет мне предоставлялась возможность посидеть с вами, поговорить о важных вопросах двусторонних отношений. Последние четыре года я стоял плечом к плечу с вами и в двустороннем формате, и на международной арене.

- На осень запланировано начало переговоров по созданию зоны свободной торговли с Евразийским экономическим союзом и Индией, - рассказал о подробностях переговоров Сергей Лавров, - Этот большой евразийский проект, как его в свое время обозначил президент Путин, он идет от жизни, он не захлопывает дверь ни перед кем и открыт для всех стран, которые на этом огромном геополитическом пространстве могут взаимовыгодно друг с другом сотрудничать.

После трехчасовых переговоров Путин и Моди отправились на корабле "Чайка" морем из "Бочарова ручья" в Имеретинскую долину, где отправились в образовательный центр "Сириус". Даже страшно представить, что написала бы газета Bild, если бы Путин пригласил на морскую прогулку Меркель.

При этом Моди оказался первым иностранным лидером, которого Путин привел в "Сириус" - свое любимое детище, где учатся самые талантливые дети страны - будущее России. В этот день в "Сириусе" закрывалась майская образовательная смена, главными гостями которой и стали президент России и премьер Индии.

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