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Путин пока не определился с выбором нового главы МЧС
07 октября 2021, 18:00 • 80 • Политика
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге 7 октября заявил, что президент РФ Владимир Путин пока не определился с кандидатурой на пост главы МЧС.
«Как только президент определится с кандидатурой, он подпишет указ», — сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее возглавлявший МЧС Евгений Зиничев погиб при трагических обстоятельствах 8 сентября в Норильске. Глава ведомства пытался спасти кинорежиссера Александра Мельника, который также погиб в результате происшествия.
Президент России назвал личной невосполнимой утратой трагическую гибель Зиничева, отметив, что тот посвятил себя служению Родине и людям, а погиб, исполняя свой долг, — пытаясь спасти человека. Президент присвоил ему звание Героя России «за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга».
Прощание с Зиничевым прошло в Москве 10 сентября. После прощание гроб с телом главы МЧС доставили в Санкт-Петербург, к месту похорон. Зиничева похоронили на Северном кладбище города.
10 сентября врио главы МЧС был назначен генерал-полковника Александр Чуприян.
Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде. Он возглавлял МЧС России с 2018 года. Был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с изображением мечей, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалью Суворова, 9 сентября ему было присвоено звание Героя России посмертно.
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