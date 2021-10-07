Путин пока не определился с выбором нового главы МЧС

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на брифинге 7 октября заявил, что президент РФ Владимир Путин пока не определился с кандидатурой на пост главы МЧС.

«Как только президент определится с кандидатурой, он подпишет указ», — сказал Путин, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее возглавлявший МЧС Евгений Зиничев погиб при трагических обстоятельствах 8 сентября в Норильске. Глава ведомства пытался спасти кинорежиссера Александра Мельника, который также погиб в результате происшествия.

Президент России назвал личной невосполнимой утратой трагическую гибель Зиничева, отметив, что тот посвятил себя служению Родине и людям, а погиб, исполняя свой долг, — пытаясь спасти человека. Президент присвоил ему звание Героя России «за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении служебного долга».

Прощание с Зиничевым прошло в Москве 10 сентября. После прощание гроб с телом главы МЧС доставили в Санкт-Петербург, к месту похорон. Зиничева похоронили на Северном кладбище города.

10 сентября врио главы МЧС был назначен генерал-полковника Александр Чуприян.

Зиничев родился 18 августа 1966 года в Ленинграде. Он возглавлял МЧС России с 2018 года. Был награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени с изображением мечей, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и медалью Суворова, 9 сентября ему было присвоено звание Героя России посмертно.