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Путин поговорит с Байденом по экспериментальной линии связи. Песков раскрыл детали
06 декабря 2021, 23:05 • 62 • Политика
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл детали предстоящей онлайн-конференции Путина и Байдена. По его словам, лидеры двух стран впервые осуществят контакт по экспериментальной линии связи.
Песков отметил, что обычно лидеры двух стран либо встречаются лицом к лицу, либо беседуют по телефону. Для остальных случаев была разработана специальная защищённая линия связи. Однако до недавних пор пользоваться ей не приходилось.
- подчеркнул официальный представитель Кремля, выступая в эфире Первого канала.
Песков пояснил, что над созданием данной системы работали эксперты-связисты. Особое внимание уделялось вопросу защищённости канала, чтобы разговор на высшем уровне прошёл без утечек информации. Данная линия уже тестировалась в рабочем режиме, но в реальных переговорах она применяется впервые.
Ранее сообщалось, что переговоры президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена пройдут во вторник, 7 декабря, в режиме онлайн-конференции. Ожидается, что центральными темами станут двусторонние отношения и ситуация на Украине.
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