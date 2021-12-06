Путин поговорит с Байденом по экспериментальной линии связи. Песков раскрыл детали

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков раскрыл детали предстоящей онлайн-конференции Путина и Байдена. По его словам, лидеры двух стран впервые осуществят контакт по экспериментальной линии связи.

Песков отметил, что обычно лидеры двух стран либо встречаются лицом к лицу, либо беседуют по телефону. Для остальных случаев была разработана специальная защищённая линия связи. Однако до недавних пор пользоваться ей не приходилось.

Защищённая линия видеосвязи задействуется в первый раз. Она позволяет президентам говорить по самым ответственным темам, которые требуют повышенного уровня секретности,

- подчеркнул официальный представитель Кремля, выступая в эфире Первого канала.

Песков пояснил, что над созданием данной системы работали эксперты-связисты. Особое внимание уделялось вопросу защищённости канала, чтобы разговор на высшем уровне прошёл без утечек информации. Данная линия уже тестировалась в рабочем режиме, но в реальных переговорах она применяется впервые.

Ранее сообщалось, что переговоры президента России Владимира Путина и президента США Джо Байдена пройдут во вторник, 7 декабря, в режиме онлайн-конференции. Ожидается, что центральными темами станут двусторонние отношения и ситуация на Украине.