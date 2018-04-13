Путин поговорил со Шмаковым о зарплате

Глава Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков любую встречу с президентом начинает с козырей. В этот раз он сразу же пожаловался, что общая ситуация в экономике негативно влияет на человека труда.

- Рынок труда в первую очередь, зависит от развития экономики, - говорил Шмаков. - Сейчас есть неблагоприятные тенденции на рынке: ряд предприятий, даже вне зависимости от последних решений, санкций, находится в тяжелом положении, сокращают свой персонал и закрываются.

Правда, и он признал, что "последние решения и заявления правительства" внушают оптимизм.

- Более того, взятый курс на повышение доходов населения, конечно, будет раскручивать весь экономический механизм, - вдруг перешел Шмаков от критике к похвале. - И тогда в большей степени заработают малые, средние предприятия, и самое главное, через повышение покупательского спроса мы сможем получить, безусловно, более хорошие показатели и на рынке труда.

- Как профсоюзы оценивают выполнение действующих норм права законодательства в этой сфере? - поинтересовался Путин.

- В целом оно выполняется достаточно активно, - сначала не стал жаловаться Шмаков, но тут же передумал. - Безусловно, существуют отдельные моменты на отдельных предприятиях, в отдельных регионах – там, где нарушается Трудовой кодекс.

- Вот я об этом и говорю, чтобы не было незаконных увольнений, чтобы компенсации выплачивались и так далее. Как в этой сфере сейчас дела обстоят? - еще раз задал вопрос Путин.

- Что касается выплат заработной платы на предприятиях, которые подверглись банкротству, – тут у нас есть пробелы в нашем законодательстве, - заявил глава профсоюзов. - Потому что выплата заработной платы при банкротстве не находится на втором месте по выплатам, а передвигается иногда к поздней очереди. Поэтому многие люди – тысячи, десятки тысяч людей – с этих обанкротившихся предприятий годами не могут получить ту заработную плату, которую они заработали ранее и которая тем не менее не была выплачена.

- Вот эта очередность – надо продумать, с правительством поговорить и с вашими специалистами еще раз проконсультироваться, посмотреть на эту очередность, - сказал Путин. - Потому что права людей, которые попали в трудное положение не по своей вине, безусловно, должны быть обеспечены.

- Более того, мы с вами говорили, и определенное движение в этом направлении имеется, – чтобы вообще заработная плата выплачивалась перед налогами, - у Шмакова был план, как и ФНС поставить на службу человеку труда. - Мы тогда сможем даже энергию налоговых органов направить на то, чтобы и они были заинтересованы в том, чтобы заработная плата выплачивалась. Иначе они не получат это на предприятиях, где есть трудности с денежными средствами. Иногда случается так, что налоговая свои налоги, которые задолжало предприятие, снимает путем своего авторитета и прочих инструментов, а заработная плата остается все время в невыплаченном состоянии