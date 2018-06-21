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Путин поговорил с Порошенко о заключенных

21 июня 2018, 20:09  •  103 • В России

Второй раз за две недели Петр Порошенко позвонил Владимиру Путину, чтобы обсудить ситуацию на Донбассе и мирное урегулирование на юго-востоке Украины в целом. Между этими двумя разговорами из Циндао и из Москвы прошли встреча министров иностранных дел и консультации помощников лидеров государств «нормандского формата». О том, что давно пора встретиться и непосредственно самим главам России, Германии, Франции и Украины, не говорит только ленивый. Но встречаться ради самой встречи никто смысла не видит, поэтому и идут активные переговоры о возможных новых подвижках.

Путин в нынешнем разговоре с Порошенко "выразил обеспокоенность обострением обстановки в Донбассе, ростом числа жертв среди мирного населения в результате участившихся обстрелов региона украинскими силовиками". Обсудили введение миссии ООН по содействию охране мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине и обмен удерживаемыми лицами. Отдельно говорили о посещении уполномоченными по правам человека обеих стран российских граждан, содержащихся в заключении на Украине, и украинских – в России.

Сразу после этого разговора Владимир Путин провел Совет безопасности по российско-украинским отношениям и урегулированию на юго-востоке Украины. Уже давно украинская тема не занимала столько места в повестке президента России, но справедливости ради стоит заметить, что на первый план она вышла еще и в контексте готовящейся встречи с Дональдом Трампом.

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