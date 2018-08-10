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Путин поговорил с Макроном про Сирию

10 августа 2018, 19:24  •  40 • В России

Эммануэль Макрон, изо всех сил старающийся казаться политиком мирового уровня, еще за сутки анонсировал телефонный разговор с Владимиром Путиным. Причем в этом анонсе Елисейский дворец сообщил даже о намерении президента Франции попросить об освобождении осужденного за терроризм Олега Сенцова.

Разговор действительно состоялся, сайт президента России рассказал о самых главных его темах. "В ходе обмена мнениями о текущей ситуации в Сирии лидеры дали высокую оценку проведённой в июле этого года российско-французской операции по доставке и распределению гуманитарной помощи среди населения сирийской провинции Восточная Гута. Путин подчеркнул важность продолжения международным сообществом содействия восстановлению социально-экономической инфраструктуры Сирии".

В этот же день Владимир Путин провел Совет безопасности России, на котором шла речь о новых анонсированных санкциях США - "затрагивалась тема возможных новых недружественных шагов со стороны Вашингтона в виде торговых ограничений. Подчёркнута полная нелегитимность подобных действий с точки зрения международного права".

Кроме этого обсудили и предстоящую в воскресенье поездку главы государства в Актау на саммит «каспийской пятёрки», где будет подписан готовившийся почти 20 лет договор о правовом статусе Каспийского моря.

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