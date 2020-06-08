Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Гиперзвуковой выстрел: с какой целью в России создаётся новая сверхдальнобойная ...
Монтян: «Я на собственной шкуре ощутила, что конец Украины близок»
Украинские дипломаты угрожают вторжением в Россию и победой в войне
"Американская ракета сожжёт даже выключенный радар С-400": В США празд...
Главная / В России

Путин поговорил о богоугодных делах

08 июня 2020, 16:25  •  27 • В России

ПОКЛОН ПРЕЗИДЕНТА

- У нас всех сегодня праздник, поэтому я и хотел поговорить, как складываются дела в области, которую у нас традиционно называют богоугодным делом, - так Владимир Путин поздравил социальных работников и сотрудников некоммерческих организаций с профессиональным праздником.

То есть многое и в своей работе президент считает богоугодным делом. Возможно, это вообще самый древний профессиональный праздник - 8 июня 1701 года на государственном уровне было положено начало созданию системы социальной защиты в России.

- Когда пришла беда, опасная эпидемия, многие из вас проявили свои лучшие качества, не оставили, не бросили зачастую беспомощных людей, постарались уберечь своих подопечных, - не ограничился поздравлениями президент. - Низкий поклон вам, вашим коллегам за мужество, за гражданский героизм.

3 МИЛЛИАРДА НА НКО

Президент напомнил о том, что уже было сделано для поддержки социальной сферы.

- В течение трёх месяцев – с середины апреля по середину июля – для работников социальных учреждений предусмотрены дополнительные выплаты: за каждую двухнедельную смену, а также повышенное поощрение за работу в особо сложных условиях.

- Для социальных работников и волонтёров, которые во время эпидемии брали к себе домой инвалидов, пожилых людей или детей-сирот, предусмотрено поощрение в размере МРОТ – 12 130 рублей в период с 1 апреля по 30 июня.

- На социально ориентированные НКО распространен ряд льгот и преференций, которые предусмотрены для малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях.

- На реализацию специальной программы поддержки НКО из Резервного фонда Президента выделят три миллиарда рублей. Средства распределят в рамках конкурса Фонда президентских грантов с 16 июня.

Но и это было еще не все - Путин объявил о новых налоговых льготах и выплатах.

- По моему поручению правительство подготовило и внесло в парламент поправки в Налоговый кодекс. Сегодня этот документ мною подписан, - заявил глава государства.

ЧЕМ ПОМОГУТ СОЦРАБОТНИКАМ И НКО

- От налога на доходы физических лиц освобождаются все выплаты за особые условия труда в период борьбы с коронавирусной инфекцией. Это касается социальных и медицинских работников, граждан, которые берут на проживание сирот, инвалидов, пожилых людей.

- Уже зарекомендовавшие себя НКО, получатели грантов президента, министерств, ведомств и регионов полностью освобождаются от страховых платежей и налогов, за исключением НДС, – за второй квартал текущего года. Мера поддержки распространяется и на организации традиционных религий России.

- Средства, которые бизнес направляет НКО и религиозным объединениям, могут быть отнесены в пределах одного процента от выручки к так называемым внереализационным издержкам. То есть сумма пожертвований не будет учитываться при расчёте налогов.

Путин рассказал о мерах поддержки бизнеса и граждан в условиях пандемии.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



27
Источник
Похожие новости
08 июня 2020, 07:55
Оружие для «Ратника»: как АК-12 приходит на смену своему предшественнику в российской армии
08 июня 2020, 08:55
«Я живу с моими родными людьми»: как сложилась судьба «португальской принцессы», переехавшей в Россию 11 лет назад
08 июня 2020, 10:55
Оказал сопротивление при задержании: что известно о стрельбе в жилом доме в Москве
08 июня 2020, 08:25
Хотите революций - сидите на печи
08 июня 2020, 10:55
«Права человека нарушают и в Amnesty International»: сотрудник организации — об издевательствах и своём увольнении
08 июня 2020, 08:25
Владимир Бортко: Упоминание русских и приоритет нашего закона над не нашим - это главное!
Новости партнеров
 
Выбор дня
08 июня 2020, 07:00
"Не беси…": Чёрный по-русски объяснил бунт в США. Видео расходится огромным...
08 июня 2020, 07:55
Оружие для «Ратника»: как АК-12 приходит на смену своему предшественнику в российской...
08 июня 2020, 03:00
"Сакральная жертва" по вызову: На кого работает Платошкин?
08 июня 2020, 13:00
Полторы сотни танков с «зелёными человечками» у линии разграничения ждут команды атак...
08 июня 2020, 00:00
"Будет такой скандал! Ни одна спецслужба не отмоется": Мирзаян о чипах и ва...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
05 июня 2020, 06:55
Кто и зачем спланировал погромы в США? Манукян указал на главных подозреваемых
07 июня 2020, 20:00
Турки роем "громили" российские "Панцири". И так было "больше 20 раз"
02 июня 2020, 02:55
"США начинают сыпаться": Пушков без обиняков перечислил признаки распада
05 июня 2020, 04:55
Знамение или "рука Путина"? Самый большой в мире флаг США разорвало пополам
03 июня 2020, 05:55
Беспорядки - только внешний слой: Американист рассказал, что происходит в США "за кулисами"
02 июня 2020, 08:55
На Украине успешно реализуется самый зверский план Гитлера
02 июня 2020, 10:55
Способный достроить "Северный поток - 2" трубоукладчик сменил владельца. Для чего - уже известно
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.