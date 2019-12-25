Путин подвел итоги работы правительства за год

На последнее в уходящем году заседание правительства традиционно приезжает президент. У Владимира Путина в Белом доме есть свой рабочий кабинет. Он находится на третьем этаже, рядом с пресс-центром. Правда, этим кабинетом президент практически никогда не пользуется. За последние 7 лет, как рассказали корреспонденту «Комсомолки» в Белом доме, Путин заглядывал в свой кабинет от силы один раз - проводил с кем-то рабочую встречу.

Кабинетом в Белом доме президент практически никогда не пользуется.Фото: Елена КРИВЯКИНА

Вот и на этот раз президент, минуя свой рабочий кабинет, отправился сразу в зал заседаний правительства, где его уже поджидали премьер и министры.

- Из того, что нельзя не отметить в качестве позитива - это создание хорошей макроэкономической базы развития. Это уникальный результат, в нашей новейшей истории ничего подобного не было, - сказал Путин.

Премьер-министр Дмитрий Медведев и президент Владимир Путин.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Он заметил, что правительству вместе с Центробанком удалось выйти на минимальный уровень инфляции, который колеблется в районе трех процентов.

- Мы с вами на производственных совещаниях много раз говорили о том, что может быть не нужно стремиться к тому, что мы сегодня имеем, дать больше денег в экономику и тогда мы ее немножко раскачаем, разгоним. Но это все сослагательное наклонение, а то, что макроэкономический фундамент дает возможность развития, это совершенно очевидный факт, - отметил Путин.

А потом напомнил о главных задачах правительства на следующий год: рост доходов населения, решение демографических проблем, поддержка семей с детьми.

- У правительств фактически никогда нет выходных. Дежурные службы работают нон-стоп. Вы всегда на посту, - поблагодарил Путин членов правительства и поздравил их с Наступающим.

- Пользуясь возможностью, хотел бы пожелать вам от имени правительства хорошего Нового года, ну и естественно немножко отдохнуть, если это получится, - обратился Медведев к Путину, а потом предложил президенту «попить чайку» с членами правительства.

Премьер-министр Дмитрий Медведев.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Кстати, в прошлые годы после финального заседания правительства Медведев приглашал Путина на бокал шампанского. Правда, на этот после встречи в Белом доме президент и члены правительства отправятся в Кремль. Там пройдет президентский совет, на котором будут подведены итоги работы над нацпроектами.

Вице-премьер Татьяна Голикова.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Вице-премьер Дмитрий Козак.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Рыцари афганского ада Министр науки и высшего образования Михаил Котюков.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министр обороны Сергей Шойгу.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министр иностранных дел Сергей Лавров.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН