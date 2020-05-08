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Путин подтвердил работу в нелегальной разведке

08 мая 2020, 12:10  •  64 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
От сотрудников КГБ требовали бесконечной преданности своей стране
Гражданин должен все делать для спасения Отечества, когда оно в опасности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью накануне 75 годовщины Дня Победы. Примером должен служить подвиг предков.
"Мы должны всегда помнить, как вели себя наши предки – отцы, матери, дедушки и бабушки, как они относились к Родине", – подчеркнул Путин в эфире "МИР 24". По его мнению, заранее трудно представить, как вести себя в условиях войны. Но тут каждый сам должен для себя решить, что ему важно и ценно.
Президент рассказал, что после учебы Ленинградском университете он попал на службу во внешнюю разведку.
"В основном, работал по линии нелегальной разведки, признал Путин. – Нас там воспитывали в духе исключительной преданности Отечеству", – подчеркнул он, отметив при этом, что не хотел бы сам и никому не пожелал бы оказаться в ситуации, которая случилась в 1941 году. Хотя в том, что россияне защитят свою Родину от врага, сомнений нет: "Это на самом деле в крови у народов России – не жалеть себя, если того требуют обстоятельства", – сказал Путин.
Ранее на Западе обвинили Россию, что она сильно преувеличила роль СССР в победе над фашизмом.

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