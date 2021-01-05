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Путин подстраховал Россию одним указом на случай заноса опасных инфекций
05 января 2021, 05:50 • 34 • Политика
Путин утвердил порядок действий в случае заноса опасных инфекций в Россию. Инструкция для министров и чиновников вступает в силу сегодня же.
Президент России Владимир Путин утвердил инструкцию для правительства на случай появления в стране опасных инфекций. Документ размещён на официальном сайте правовой информации.
Указ вступил в силу немедленно. Согласно ему, правительство должно разработать и утвердить единый порядок межведомственного и межрегионального взаимодействия. Поручено создать координационный совет, который будет заниматься предотвращением угроз санитарно-эпидемиологического характера, а также не допускать попадания на территорию России опасных инфекционных заболеваний.
- говорится в указе президента.
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