Путин подстраховал Россию одним указом на случай заноса опасных инфекций

Президент России Владимир Путин утвердил инструкцию для правительства на случай появления в стране опасных инфекций. Документ размещён на официальном сайте правовой информации.

Указ вступил в силу немедленно. Согласно ему, правительство должно разработать и утвердить единый порядок межведомственного и межрегионального взаимодействия. Поручено создать координационный совет, который будет заниматься предотвращением угроз санитарно-эпидемиологического характера, а также не допускать попадания на территорию России опасных инфекционных заболеваний.

Порядок предусматривает, что оперштаб разрабатывает и утверждает план мероприятий по предупреждению распространения опасных заболеваний, готовит предложения о введении ограничительных мер (в том числе карантина), организует проведение информационной кампании по профилактике заболеваний,

- говорится в указе президента.