Путин подшутил над министром во время совещания: "Расслабился..."

В определённый момент собеседник президента исчез с экрана во время видеоконференции.

Президент России Владимир Путин на совещании подшутил над главой Минцифры Максутом Шадаевым. Об этом сообщили журналисты URA.RU в телеграм-канале издания. Во время видеоконференции Шадаев читал отчёт главе государства и в какой-то момент исчез с экрана. Путин пошутил:

"Только Максута Игоревича похвалил, как он исчез у меня. Расслабился".

Когда министр снова вышел на связь, Путин прокомментировал: "А нет, тут как тут, спасибо".

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что президент всегда шутит над ним 1 апреля. Он сказал, что в аппарате администрации всегда шутят по-доброму, но примеров не привёл.