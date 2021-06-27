|
Путин подшутил над министром во время совещания: "Расслабился..."
27 июня 2021, 18:20 • 106 • Политика
В определённый момент собеседник президента исчез с экрана во время видеоконференции.
Президент России Владимир Путин на совещании подшутил над главой Минцифры Максутом Шадаевым. Об этом сообщили журналисты URA.RU в телеграм-канале издания. Во время видеоконференции Шадаев читал отчёт главе государства и в какой-то момент исчез с экрана. Путин пошутил:
"Только Максута Игоревича похвалил, как он исчез у меня. Расслабился".
Когда министр снова вышел на связь, Путин прокомментировал: "А нет, тут как тут, спасибо".
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что президент всегда шутит над ним 1 апреля. Он сказал, что в аппарате администрации всегда шутят по-доброму, но примеров не привёл.
Подпишитесь на нас
106
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
26 июня 2021, 15:45
|
23 июня 2021, 16:15
|
21 июня 2021, 14:45
|
21 июня 2021, 16:35
|
21 июня 2021, 11:05
|
24 июня 2021, 01:25
|
22 июня 2021, 06:20