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Путин подшутил над министром во время совещания: "Расслабился..."

27 июня 2021, 18:20  •  106 • Политика
В определённый момент собеседник президента исчез с экрана во время видеоконференции.
Президент России Владимир Путин на совещании подшутил над главой Минцифры Максутом Шадаевым. Об этом сообщили журналисты URA.RU в телеграм-канале издания. Во время видеоконференции Шадаев читал отчёт главе государства и в какой-то момент исчез с экрана. Путин пошутил:
"Только Максута Игоревича похвалил, как он исчез у меня. Расслабился".
Когда министр снова вышел на связь, Путин прокомментировал: "А нет, тут как тут, спасибо".
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что президент всегда шутит над ним 1 апреля. Он сказал, что в аппарате администрации всегда шутят по-доброму, но примеров не привёл.

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