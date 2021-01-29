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Путин подпишет закон о ратификации соглашения о продлении ДСНВ сразу после его получения

29 января 2021, 08:15  •  91 • Политика
Президент России Владимир Путин незамедлительно подпишет закон о ратификации соглашения о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), как только его получит, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков 28 января.
«Как только он (документ. — Ред.) поступит, он будет незамедлительно подписан. Здесь очень важна скорость, и потом уже обменяться соответствующими решениями», — сказал представитель Кремля.
26 января президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден провели первый телефонный разговор, в ходе которого обсудили, в частности, судьбу ДСНВ. После этого российский лидер внес в Госдуму законопроект о ратификации документа.
На следующий день Госдума и Совет Федерации ратифицировали соглашение о продлении договора на пять лет.
27 января Путин во время онлайн-выступления на Давосской неделе назвал продление договора шагом в правильном направлении.
Первый заместитель постоянного председателя РФ при ООН Дмитрий Полянский выразил надежду, что конгресс США быстро ратифицирует продление договора.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал Россию и США после продления ДСНВ встать на путь дальнейшего ядерного разоружения, выразив мнение, что саммит «пятерки» Совета Безопасности ООН, в которую входят Россия, Китай, США, Франция и Великобритания, может помочь исправить недееспособные отношения между ведущими державами.
Россия и США подписали ДСНВ 5 февраля 2011 года. Его срок истекает 5 февраля 2021 года. Новый проект закона о продлении документа предусматривает пролонгацию его действия на пять лет — до 5 февраля 2026 года.

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