Путин подпишет в Сербии документы по исследованию космоса и железным дорогам

Президент РФ Владимир Путин в четверг, 17 января, отправится в Сербию, где проведет переговоры с Александром Вучичем. Предполагается, что российский лидер вместе с коллегой подпишет около 20 двусторонних документов, в том числе по исследованию космоса, железным дорогам и социальной защите.

В четверг, 17 января, президент России Владимир Путин отправится в Сербию с официальным визитом. На границе балканского государства его встретит эскадрилья МиГ-29, чтобы с почетом сопроводить до Белграда, а в аэропорту лайнер российского лидера намерен встречать лично президент Сербии Александр Вучич.

Путину и Вучичу предстоит посещение Мемориала освободителям Белграда и возложение венков к памятнику советским воинам, а также официальные переговоры — сначала в узком, а затем и в расширенном составе. Во время торжественного приёма два президента пообщаются с сербскими бизнесменами.

Помощник Путина Юрий Ушаков рассказал, что президенту РФ вместе с коллегой предстоит подписать более 20 двусторонних документов, среди которых как межгосударственные договоры, так и коммерческие соглашения.

Речь идет о документах, определяющих сотрудничество России и Сербии в исследовании космоса, развитии железнодорожной инфраструктуры, внешней политики, энергетики, промышленной кооперации, соцзащите, образовании, инновациях и многом другом.