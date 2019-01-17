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Путин подпишет в Сербии документы по исследованию космоса и железным дорогам

17 января 2019, 10:24  •  84 • Политика
Президент РФ Владимир Путин в четверг, 17 января, отправится в Сербию, где проведет переговоры с Александром Вучичем. Предполагается, что российский лидер вместе с коллегой подпишет около 20 двусторонних документов, в том числе по исследованию космоса, железным дорогам и социальной защите.
В четверг, 17 января, президент России Владимир Путин отправится в Сербию с официальным визитом. На границе балканского государства его встретит эскадрилья МиГ-29, чтобы с почетом сопроводить до Белграда, а в аэропорту лайнер российского лидера намерен встречать лично президент Сербии Александр Вучич.
Путину и Вучичу предстоит посещение Мемориала освободителям Белграда и возложение венков к памятнику советским воинам, а также официальные переговоры — сначала в узком, а затем и в расширенном составе. Во время торжественного приёма два президента пообщаются с сербскими бизнесменами.
Помощник Путина Юрий Ушаков рассказал, что президенту РФ вместе с коллегой предстоит подписать более 20 двусторонних документов, среди которых как межгосударственные договоры, так и коммерческие соглашения.
Речь идет о документах, определяющих сотрудничество России и Сербии в исследовании космоса, развитии железнодорожной инфраструктуры, внешней политики, энергетики, промышленной кооперации, соцзащите, образовании, инновациях и многом другом.

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