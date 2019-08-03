Путин подписал законы об уточнении определения «шпионских» устройств

Президент России Владимир Путин подписал законы о внесении поправок в УК РФ и КоАП, которые уточняют понятие «специальные технические средства, предназначенные для негласного получения информации», и исключают возможность необоснованных обвинений граждан страны в шпионаже. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь к спецсредствам, предназначенным для негласного получения информации, не относятся приборы, находящиеся в свободном обороте, в том числе обладающие функциями аудиозаписи, видеозаписи, фотофиксации и геолокации, если им преднамеренно не добавлены свойства, позволяющие накапливать информацию, охраняемую законом, в том числе личную, семейную коммерческую или иную тайну.

Статья 138.1 УК о незаконном обороте специальных технических средств, в которую были внесены поправки, предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет с лишением права занимать определенные должности.

Вопрос о поправках встал после «прямой линии» с президентом в 2017 году. Тогда стала известна история фермера, который заказал из Китая устройство для слежения за своей коровой, но в итоге стал фигурантом уголовного дела.