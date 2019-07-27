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Путин подписал законы о выборе работником зарплатного банка

27 июля 2019, 03:54  •  66 • Политика
Президент России Владимир Путин подписал законы о порядке выбора зарплатного банка работником и о штрафах работодателя за нарушение этого права. Об этом 26 июля сообщает «РИА Новости».
Согласно первой норме, работодатель будет нести административную ответственность за попытку воспрепятствовать работнику, решившему изменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена его заработная плата.
Такое правонарушение повлечет за собой предупреждение или штраф. Для должностных лиц его размер будет варьироваться от 10 до 20 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей — от 1 до 5 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 30 до 50 тыс. рублей.
Второй подписанный закон увеличивает для работника срок предупреждения работодателя о выборе зарплатного банка с пяти рабочих до 15 календарных дней.
23 июля стало известно, что Совет Федерации одобрил законопроекты, позволяющие работникам выбрать зарплатный банк и вводящие ответственность работодателя за препятствие в использовании этого права.
В ноябре 2014 года президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене «зарплатного рабства». По закону работник имеет право выбирать банк, в который будут переводить его зарплату. Работодатель не имеет права отказать.

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