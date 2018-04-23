Путин подписал законы о блокировке в интернете и Маре Багдасарян

Владимир Путин подписал целый ряд указов и поручения кабинету министров. "КП" разобралась с наиболее важными.

Блокировать неправду в Сети

Если вы ничего такого не делали, а в этих интернетах все равно про вам пишут гадости, то теперь можно будет через суд добиться блокировки сайтов, эти гадости публикующие. Владимир Путин подписал закон о блокировке в интернете сведений, порочащих честь и достоинство гражданина или юридического лица. И теперь этим будет заниматься ни кто-то там, а служба судебных приставов.

Виноват - отработай

Жизнь Мары Багдасарян и всех остальных, осужденных на принудительные работы, теперь станет немного сложнее. Президента подписал закон об ужесточении ответственности за уклонение от принудительных работ. В случае уклонения осуждённого или если его признают злостным нарушителем порядка, вся не отбытая часть наказания заменяется лишением свободы. То есть вместо покраски заборчиков придется сесть на настоящие нары. Правда, не дольше, чем на 30 суток.

Помощь мультикам

На личной встрече с президентом мультипликаторы очень просили главу государства помочь их отрасли, которая сегодня является одной из самых развивающихся во всей киноиндустрии. Путин на эти просьбы подписал закон о предоставлении льгот по страховым взносам и НДС российским производителям мультфильмов. Документ устанавливает в ближайшие пять лет общий тариф страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в размере 14% (вместо обычных 30%) для российских организаций. Мультипликаторов таким образом уравняли с организациями, работающими в информационных технологиях.

Кроме того Владимир Путин подписал законы:

- об усилении уголовной ответственности за нарушения в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд,

- о компенсации налога на прибыль для организаций, оплачивающих своим сотрудникам и членам их семей турпутевки по России,

- об усилении ответственности за нарушения правил безопасности на производстве,

- об уведомительном порядке начала деятельности организаций, эксплуатирующих лифты, траволаторы и эскалаторы.

- об ужесточении наказаний за кражу электронных денежных средств

И дал поручения правительству:

- проработать вопрос об урегулировании возмещения вреда для жизни и здоровья журналистов, работающих в горячих точках,

- обеспечить прокат отечественных цирковых программ за рубежом, для чего необходимо обеспечить выделение грантов,

- разработать дополнительные меры поддержки СМИ, специализирующихся на производстве и распространении продукции для детей и подростков.