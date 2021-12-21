Путин подписал закон, запрещающий главам регионов именоваться президентами

Российский лидер Владимир Путин 21 декабря подписал закон о публичной региональной власти, согласно которому главам регионов РФ запрещено именоваться президентами. Соответствующий федеральный закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В соответствии с документом федеральные и региональные органы смогут передавать друг другу часть своих полномочий, если это не противоречит Конституции. Также закрепляется, что региональные законы и нормативные акты не могут противоречить Основному и федеральным законам.

Кроме того, согласно закону, глава региона может быть снят с должности президентом РФ в связи с утратой доверия или в связи с выражением ему недоверия местным заксобранием. Также глава государства может прекращать полномочия глав регионов по любым основаниям.

Помимо этого, документ предусматривает, что число сроков нахождения у власти губернаторов будут определять заксобрания регионов. Кроме того, региональные парламенты получают возможность работать дистанционно.

Закон сохраняет запрет на использование слова «президент» в названии должности руководителя субъекта федерации.

15 декабря Совет Федерации одобрил закон об организации публичной власти в субъектах России. Законопроект ранее, 14 декабря, поддержали во втором и третьем чтениях на пленарном заседании Госдумы.