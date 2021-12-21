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Путин подписал закон, запрещающий главам регионов именоваться президентами

21 декабря 2021, 20:45  •  55 • Политика
Российский лидер Владимир Путин 21 декабря подписал закон о публичной региональной власти, согласно которому главам регионов РФ запрещено именоваться президентами. Соответствующий федеральный закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В соответствии с документом федеральные и региональные органы смогут передавать друг другу часть своих полномочий, если это не противоречит Конституции. Также закрепляется, что региональные законы и нормативные акты не могут противоречить Основному и федеральным законам.
Кроме того, согласно закону, глава региона может быть снят с должности президентом РФ в связи с утратой доверия или в связи с выражением ему недоверия местным заксобранием. Также глава государства может прекращать полномочия глав регионов по любым основаниям.
Помимо этого, документ предусматривает, что число сроков нахождения у власти губернаторов будут определять заксобрания регионов. Кроме того, региональные парламенты получают возможность работать дистанционно.
Закон сохраняет запрет на использование слова «президент» в названии должности руководителя субъекта федерации.
15 декабря Совет Федерации одобрил закон об организации публичной власти в субъектах России. Законопроект ранее, 14 декабря, поддержали во втором и третьем чтениях на пленарном заседании Госдумы.
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