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Путин подписал закон, разрешающий фанатам въезжать в Россию без виз
13 августа 2019, 21:39 • 22 • В мире
Россия отменила визы до конца 2018 года для всех болельщиков, побывавших в стране на чемпионате мира по футболу.
Футбольным фанатам, которые побывали в России на чемпионате мира, разрешено приезжать в Россию без виз до конца 2018 года. Для этого необходимо предъявить только паспорт болельщика.
Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. В конце июля документ был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации.
Согласно закону все фанаты, обладающие паспортом болельщика (Fan ID) могут въехать в Россию до 31 декабря включительно. Им не надо оформлять виз, а достаточно только предъявить на пограничном контроле свои документы и паспорт болельщика.
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