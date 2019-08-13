Путин подписал закон, разрешающий фанатам въезжать в Россию без виз

Футбольным фанатам, которые побывали в России на чемпионате мира, разрешено приезжать в Россию без виз до конца 2018 года. Для этого необходимо предъявить только паспорт болельщика.

Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. В конце июля документ был принят Госдумой и одобрен Советом Федерации.

Согласно закону все фанаты, обладающие паспортом болельщика (Fan ID) могут въехать в Россию до 31 декабря включительно. Им не надо оформлять виз, а достаточно только предъявить на пограничном контроле свои документы и паспорт болельщика.