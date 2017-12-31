Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Федеральная помощь: правительство распределило субвенции регионам на ежемесячные...
Поздравление Анатолия Шария
Медведев выразил надежду, что новый год будет щедрым на радостные события
Какие законы подписал Владимир Путин в последний день уходящего года
Главная / Политика

Путин подписал закон об ужесточении наказания за "телефонный терроризм"

31 декабря 2017, 19:24  •  109 • Политика

МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении максимального срока наказания за "телефонный терроризм" с 5 до 10 лет лишения свободы. Соответствующая информация опубликована 31 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

Поправками в статью 207 Уголовного кодекса РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма") предусматривается, что "заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлекшее причинение крупного ущерба, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет". Оговаривается, что к объектам социальной инфраструктуры относятся организации систем здравоохранения, образования, дошкольного воспитания, предприятия и организации, связанные с отдыхом и досугом, сферой услуг, пассажирским транспортом, спортивно-оздоровительные учреждения, система организаций, оказывающих услуги правового и финансово-кредитного характера. Под крупным ущербом понимается сумма свыше 1 млн рублей.

В отдельный состав статьи 207 УК РФ выделяются ложные звонки с целью "дестабилизации деятельности органов власти". Наказание в этих случаях предусматривается до 6-8 лет лишения свободы.

Максимальные меры ответственности вводятся законом, если в результате лжесообщений о терактах наступили смерть человека или иные тяжкие последствия. За это "телефонным террористам" будет грозить от 8 до 10 лет лишения свободы. В действующей редакции УК РФ верхний предел по статье 207 предполагает тюремные сроки до пяти лет.

Как отметил ранее председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, предпосылкой для внесения изменений стало значительное увеличение ложных сообщений о взрывных устройствах. С 11 сентября страну захлестнула волна ложного телефонного терроризма. Во многих городах были эвакуированы школы, больницы, крупные торговые центры, гостиницы, административные здания, а также различные транспортные объекты.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

109
Источник
Похожие новости
31 декабря 2017, 19:24
Путин подписал закон о штрафах за предоставление жилья и транспорта нелегальным мигрантам
31 декабря 2017, 01:54
Украина и Беларусь: 2017-й – год «неслыханной свободы слова»
31 декабря 2017, 19:24
Путин подписал закон об ужесточении наказания за "телефонный терроризм"

30 декабря 2017, 17:24
ЦИК опубликовал данные о доходах Жириновского за шесть лет
31 декабря 2017, 19:24
Путин подписал закон о праве правительства РФ ограничивать раскрытие информации
30 декабря 2017, 19:24
Могут ли украинские ракеты угрожать Крымскому мосту?
Новости партнеров
 
Loading...
 
Выбор дня
01 января 2018, 02:09
Захар Прилепин: В списках на ликвидацию я на верхних строчках
01 января 2018, 02:09
Владимир Путин: "Пусть в новом году в жизни каждого произойдут перемены к лучшему"
01 января 2018, 00:24
Федеральная помощь: правительство распределило субвенции регионам на ежемесячные выпл...
31 декабря 2017, 22:54
Какие законы подписал Владимир Путин в последний день уходящего года
01 января 2018, 01:54
Киев вводит биоконтроль за въездом иностранцев из "группы риска", в том числе россиян
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
30 декабря 2017, 19:24
Могут ли украинские ракеты угрожать Крымскому мосту?
26 декабря 2017, 17:54
Ошеломление Запада: «Куда делась русская подлодка?»
29 декабря 2017, 22:28
Жесть! Жириновский дал залпом по Украине: Тупоголовые кастрюли!
29 декабря 2017, 07:39
Украинский танк «Булат» опасно недооценивают
25 декабря 2017, 09:24
ХПП+ХПЗ, или Владимир Путин уступает на выборах...
29 декабря 2017, 10:54
Газовая гангрена Украины
26 декабря 2017, 03:09
Кто такой товарищ Грудинин: «Красный» директор, но с оттенками
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.