Путин подписал закон об ужесточении наказания за "телефонный терроризм"

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МОСКВА, 31 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении максимального срока наказания за "телефонный терроризм" с 5 до 10 лет лишения свободы. Соответствующая информация опубликована 31 декабря на официальном интернет-портале правовой информации.

Поправками в статью 207 Уголовного кодекса РФ ("Заведомо ложное сообщение об акте терроризма") предусматривается, что "заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлекшее причинение крупного ущерба, наказывается лишением свободы на срок от 3 до 5 лет". Оговаривается, что к объектам социальной инфраструктуры относятся организации систем здравоохранения, образования, дошкольного воспитания, предприятия и организации, связанные с отдыхом и досугом, сферой услуг, пассажирским транспортом, спортивно-оздоровительные учреждения, система организаций, оказывающих услуги правового и финансово-кредитного характера. Под крупным ущербом понимается сумма свыше 1 млн рублей.

В отдельный состав статьи 207 УК РФ выделяются ложные звонки с целью "дестабилизации деятельности органов власти". Наказание в этих случаях предусматривается до 6-8 лет лишения свободы.

Максимальные меры ответственности вводятся законом, если в результате лжесообщений о терактах наступили смерть человека или иные тяжкие последствия. За это "телефонным террористам" будет грозить от 8 до 10 лет лишения свободы. В действующей редакции УК РФ верхний предел по статье 207 предполагает тюремные сроки до пяти лет.

Как отметил ранее председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, предпосылкой для внесения изменений стало значительное увеличение ложных сообщений о взрывных устройствах. С 11 сентября страну захлестнула волна ложного телефонного терроризма. Во многих городах были эвакуированы школы, больницы, крупные торговые центры, гостиницы, административные здания, а также различные транспортные объекты.