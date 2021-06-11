Путин подписал закон об увеличении штрафов за разглашение персональных данных

Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов до 50 тыс. рублей за разглашение персональных данных. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 11 июня.

Законопроект внесли в нижнюю палату парламента депутаты Госдумы Василий Пискарев и Дмитрий Вяткин.

Согласно документу, штрафы вводятся за разглашение «информации ограниченного доступа» до 10 тыс. рублей для граждан (на данный момент они составляют от 500 рублей до 1 тыс. рублей), а также до 50 тыс. рублей для должностных лиц (в настоящее время — от 4 тыс. до 5 тыс. рублей).

Пискарев уточнил, что под данное определение попадает достаточно много различных данных. В частности, коммерческая или банковская тайна или же тайна связи. По его словам, десятикратное увеличение штрафов призвано «защитить граждан и их персональные данные, защитить бизнес от посягательств различных мошенников».

Ранее, 2 июня, Совет Федерации одобрил законопроект о внесении поправок в Кодекс об административных правонарушениях КоАП, предусматривающих увеличение штрафов за разглашение информации с ограниченным доступом.

Отмечалось, что в отношении должностных лиц вводится альтернативное штрафу наказание в виде дисквалификации.