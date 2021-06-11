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Путин подписал закон об увеличении штрафов за разглашение персональных данных

11 июня 2021, 20:55  •  43 • Политика
Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении штрафов до 50 тыс. рублей за разглашение персональных данных. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 11 июня.
Законопроект внесли в нижнюю палату парламента депутаты Госдумы Василий Пискарев и Дмитрий Вяткин.
Согласно документу, штрафы вводятся за разглашение «информации ограниченного доступа» до 10 тыс. рублей для граждан (на данный момент они составляют от 500 рублей до 1 тыс. рублей), а также до 50 тыс. рублей для должностных лиц (в настоящее время — от 4 тыс. до 5 тыс. рублей).
Пискарев уточнил, что под данное определение попадает достаточно много различных данных. В частности, коммерческая или банковская тайна или же тайна связи. По его словам, десятикратное увеличение штрафов призвано «защитить граждан и их персональные данные, защитить бизнес от посягательств различных мошенников».
Ранее, 2 июня, Совет Федерации одобрил законопроект о внесении поправок в Кодекс об административных правонарушениях КоАП, предусматривающих увеличение штрафов за разглашение информации с ограниченным доступом.
Отмечалось, что в отношении должностных лиц вводится альтернативное штрафу наказание в виде дисквалификации.
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