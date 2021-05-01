Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Ни один президент не решался": Раскрыта крупнейшая афера на Украине
Те, кто на дне, раскачают страну: Всё катится к катастрофе, не замечать невозмож...
Что задумала Британия на Украине: Военный эксперт раскрыл планы НАТО
США нужна индульгенция для войны с Россией: Эксперт о просьбе американских военн...
Главная / Политика

Путин подписал закон об увековечивании памяти погибших воинов

01 мая 2021, 02:00  •  58 • Политика
Президент России Владимир Путин подписал закон об обращении с останками и воинскими захоронениями. Документ опубликован 30 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон наделяет региональные власти полномочиями по захоронению и перезахоронению непогребенных останков погибших в годы Великой Отечественной войны и по формированию списков имен погибших, погребенных в воинских захоронениях на территории региона.
Также регионы должны будут утверждать перечень территорий, где шли боевые действия и могут находиться непогребенные останки бойцов. В законе сказано, что в случае обнаружения на участке земли останков или старых могил погибших бойцов их захоронение должно произойти в течение трех месяцев — в это время приостанавливаются все работы, в ходе которых останки могут быть повреждены.
Лица, которые обнаружили останки, фрагменты надгробий и обелисков, должны в течение трех рабочих дней сообщить об этом в полицию или соответствующий орган местного самоуправления.
Ранее, 14 апреля, сообщалось, что в 2021 году в Ростовской области проведут восстановительные работы на 56 воинских захоронениях. По данным правительства региона, на ремонт будет направлено 96,6 млн рублей.
Читайте также

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



58
Источник
Похожие новости
30 апреля 2021, 23:15
Норвегия станет полем битвы... В Осло разгадали истинный смысл "подарка" от США
30 апреля 2021, 22:20
Кандидатуру экс-солистки "Тату" утвердили на праймериз "Единой России"
30 апреля 2021, 23:15
Пентагон готов платить русским по 300 долларов за роль "живых мишеней"
30 апреля 2021, 23:15
Объявивший об отставке Пашинян застрял в России
01 мая 2021, 01:05
Захарова по пунктам ответила на браваду спикера Европарламента
01 мая 2021, 01:05
"Санкции не заставят умолкнуть!": Спикер Европарламента обиделся на запрет посещать Россию
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 апреля 2021, 07:50
Угрозы Байдена в России встретили хохотом: "Мы вам верим, но… "
24 апреля 2021, 17:45
Русские нарисовали "красные линии" для Шерхана и Табаки, выбив карандаш из рук француза
27 апреля 2021, 06:15
Воссоединение Украины с Россией: Вассерман предсказал итог референдума
25 апреля 2021, 12:05
Поляки увидели оскорбление в словах Путина: "Гиена Европы"
27 апреля 2021, 21:50
Власть захвачена, и не Россией. Одессит в прямом эфире открыл глаза украинцам
26 апреля 2021, 15:35
"Ух, как много сейчас можно отжать": За опрометчивые слова Зеленского поплатится Украина
27 апреля 2021, 13:35
Киев выдал себя на переговорах с ОБСЕ: Так с кем воюете?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.