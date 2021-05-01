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Путин подписал закон об увековечивании памяти погибших воинов
01 мая 2021, 02:00 • 58 • Политика
Президент России Владимир Путин подписал закон об обращении с останками и воинскими захоронениями. Документ опубликован 30 апреля на официальном интернет-портале правовой информации.
Закон наделяет региональные власти полномочиями по захоронению и перезахоронению непогребенных останков погибших в годы Великой Отечественной войны и по формированию списков имен погибших, погребенных в воинских захоронениях на территории региона.
Также регионы должны будут утверждать перечень территорий, где шли боевые действия и могут находиться непогребенные останки бойцов. В законе сказано, что в случае обнаружения на участке земли останков или старых могил погибших бойцов их захоронение должно произойти в течение трех месяцев — в это время приостанавливаются все работы, в ходе которых останки могут быть повреждены.
Лица, которые обнаружили останки, фрагменты надгробий и обелисков, должны в течение трех рабочих дней сообщить об этом в полицию или соответствующий орган местного самоуправления.
Ранее, 14 апреля, сообщалось, что в 2021 году в Ростовской области проведут восстановительные работы на 56 воинских захоронениях. По данным правительства региона, на ремонт будет направлено 96,6 млн рублей.
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